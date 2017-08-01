فيديو جد خطير.. مشرملين يهاجمون حافلة للنقل العمومي بالحجارة بمدينة أكادير ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام شباب تم وصفهم بـ ''المشرميلن'' برشق حافلة للنقل العمومي بالحجارة.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام شباب تم وصفهم بـ "المشرميلن" برشق حافلة للنقل العمومي بالحجارة.

وحسب ناشري الفيديو، فإن تفاصيله جرت أمس الأحد بمدينة أكادير، موضحين أن شبابا ومراهقين، مباشرة بعد مغادرتهم حافلة للنقل العمومي بسبب خلاف مع مراقبين للتذاكر، قاموا برشقها بالحجارة ما كاد أن يتسبب في إصابة باقي الركاب.



تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمدينتي سلا والرباط، وتجنبا لوقوع حوادث مشابهة، أقدمت على وضع قوات ترافق الحافلات، ما أسفر عن توقيف العديد من الخارجين عن القانون.



