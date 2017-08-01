 العثماني والأزمي يقضيان عطلتهما الصيفية بفندق بإفران تزامنا ووصول الرئيس السينغالي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المغرب يحتفل اليوم بهذه الذكرى التاريخية | بوليتيك

المغرب يحتفل اليوم بهذه الذكرى التاريخية

عاجل: القرطاس يلعلع في سماء مدينة فاس وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل: القرطاس يلعلع في سماء مدينة فاس وها شنو واقع

عاجل : إعلان حالة الطوارئ في فيرجينيا بعد سقوط قتلى وجرحى | بووز

عاجل : إعلان حالة الطوارئ في فيرجينيا بعد سقوط قتلى وجرحى

فيديو جد خطير.. مشرملين يهاجمون حافلة للنقل العمومي بالحجارة بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. مشرملين يهاجمون حافلة للنقل العمومي بالحجارة بمدينة أكادير

العثماني والأزمي يقضيان عطلتهما الصيفية بفندق بإفران تزامنا ووصول الرئيس السينغالي | بوليتيك

العثماني والأزمي يقضيان عطلتهما الصيفية بفندق بإفران تزامنا ووصول الرئيس السينغالي

مدارس بمظهر جميل أولى أولويات وزارة التعليم في الموسم الدراسي الجديد | بووز

مدارس بمظهر جميل أولى أولويات وزارة التعليم في الموسم الدراسي الجديد

تفاصيل وفاة الصحفي والكاتب المغربي عبد الكريم غلاب | بوليتيك

تفاصيل وفاة الصحفي والكاتب المغربي عبد الكريم غلاب

ازيلال دمنات.....صرخة مواطن: وااعــتــقــونـــــــا (أحد الأقارب ديالو تيموت حداه ومكاينش للي يعتقو) | بووز

ازيلال دمنات.....صرخة مواطن: وااعــتــقــونـــــــا (أحد الأقارب ديالو تيموت حداه ومكاينش للي

يا ربي السلامة .. شوفو شنو واقع في أكادير براهش كيشيرو على الناس راكبين في الطوبيس بالحجر | بووز

يا ربي السلامة .. شوفو شنو واقع في أكادير براهش كيشيرو على الناس راكبين في الطوبيس بالحجر

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

العثماني والأزمي يقضيان عطلتهما الصيفية بفندق بإفران تزامنا ووصول الرئيس السينغالي

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 12:18 العثماني والأزمي يقضيان عطلتهما الصيفية بفندق بإفران تزامنا ووصول الرئيس السينغالي | بوليتيك
العثماني والأزمي يقضيان عطلتهما الصيفية بفندق بإفران تزامنا ووصول الرئيس السينغالي
علمت ''شوف تيفي'' أن الرئيس السينغالي ماكي سال سيقوم بزيارة لمدينة إفران قادما إليها من المملكة العربية السعودية، لقضاء أيام من عطلته الصيفية في نفس الفندق الذي يقيم فيه كل من رئيس الحكومة سعد الدين

بوليتيك
شوف تيفي


علمت "شوف تيفي" أن الرئيس السينغالي ماكي سال سيقوم بزيارة لمدينة إفران قادما إليها من المملكة العربية السعودية، لقضاء أيام من عطلته الصيفية في نفس الفندق الذي يقيم فيه كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعمدة فاس الأزمي الإدريسي.

ووفق مصادر مطلعة، فالرئيس السينغالي حل الأسبوع الماضي بالمملكة العربية السعودية حيث قام بزيارة للمسجد النبوي، قبل حلوله في المغرب لزيارة قصيرة سيقضي فيها أياما بمدينة إفران في إطار العطلة الصيفية.

وقالت ذات المصادر، أن عمدة فاس هو الآخر إلتحق برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لقضاء عطلته بمدينة إفران، التي تشهد هذه الأيام زيارة شخصيات من خارج المغرب لقضاء العطلة الصيفية خاصة بأحد الفنادق الفخمة بالمدينة والتي تكلف أجنحتها الملكية أموالا باهضة عن كل ليلة.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العطلة إفران الحكومة الستغال شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغرب يحتفل اليوم بهذه الذكرى التاريخية | بوليتيك

المغرب يحتفل اليوم بهذه الذكرى التاريخية

تفاصيل وفاة الصحفي والكاتب المغربي عبد الكريم غلاب | بوليتيك

تفاصيل وفاة الصحفي والكاتب المغربي عبد الكريم غلاب

عاجل:الاستقلالي عبد الكريم غلاب في ذمة الله | بوليتيك

عاجل:الاستقلالي عبد الكريم غلاب في ذمة الله

العثماني ووزراؤه ينهون عطلتهم الصيفية إستعدادا لـ 20 غشت | بوليتيك

العثماني ووزراؤه ينهون عطلتهم الصيفية إستعدادا لـ 20 غشت

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..آخر خروج إعلامي للمجاهد الاستقلالي و نقيب الصحافيين المرحوم عبد الكريم غلاب على شوف تيفي‎ | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

بالفيديو..آخر خروج إعلامي للمجاهد الاستقلالي و نقيب الصحافيين المرحوم عبد الكريم غلاب على ''شوف تيفي''‎

بالفيديو..مضاربة فالمرسى على قبل الحوت | خارج البلاطو

بالفيديو..مضاربة فالمرسى على قبل الحوت

أطفال لا حول لهم و لا قوة..كون لقينا فين نتلاهاو منحيدوش حوايجنا و نمشيو عند لحمارة..شهادة صادمة من مشرع بلقصيري (فيديو) | روبورتاج

أطفال لا حول لهم و لا قوة..كون لقينا فين نتلاهاو منحيدوش حوايجنا و نمشيو عند لحمارة..شهادة صادمة من مشرع بلقصيري (فيديو)

تصريح صادم من قلب دوار سيدي الكامل بمشرع بلقصيري بعد واقعة لحمارة..ها علاش مشينا لحمارة و داونا للسبيطار (فيديو) | روبورتاج

تصريح صادم من قلب دوار سيدي الكامل بمشرع بلقصيري بعد واقعة لحمارة..ها علاش مشينا لحمارة و داونا للسبيطار (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

المغرب يحتفل اليوم بهذه الذكرى التاريخية | بوليتيك
منذ 2 دقائق

المغرب يحتفل اليوم بهذه الذكرى التاريخية

عاجل: القرطاس يلعلع في سماء مدينة فاس وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل: القرطاس يلعلع في سماء مدينة فاس وها شنو واقع

عاجل : إعلان حالة الطوارئ في فيرجينيا بعد سقوط قتلى وجرحى | بووز

عاجل : إعلان حالة الطوارئ في فيرجينيا بعد سقوط قتلى وجرحى

فيديو جد خطير.. مشرملين يهاجمون حافلة للنقل العمومي بالحجارة بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. مشرملين يهاجمون حافلة للنقل العمومي بالحجارة بمدينة أكادير

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.