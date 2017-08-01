العثماني والأزمي يقضيان عطلتهما الصيفية بفندق بإفران تزامنا ووصول الرئيس السينغالي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الرئيس السينغالي ماكي سال سيقوم بزيارة لمدينة إفران قادما إليها من المملكة العربية السعودية، لقضاء أيام من عطلته الصيفية في نفس الفندق الذي يقيم فيه كل من رئيس الحكومة سعد الدين

بوليتيك

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" أن الرئيس السينغالي ماكي سال سيقوم بزيارة لمدينة إفران قادما إليها من المملكة العربية السعودية، لقضاء أيام من عطلته الصيفية في نفس الفندق الذي يقيم فيه كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعمدة فاس الأزمي الإدريسي.



ووفق مصادر مطلعة، فالرئيس السينغالي حل الأسبوع الماضي بالمملكة العربية السعودية حيث قام بزيارة للمسجد النبوي، قبل حلوله في المغرب لزيارة قصيرة سيقضي فيها أياما بمدينة إفران في إطار العطلة الصيفية.



وقالت ذات المصادر، أن عمدة فاس هو الآخر إلتحق برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لقضاء عطلته بمدينة إفران، التي تشهد هذه الأيام زيارة شخصيات من خارج المغرب لقضاء العطلة الصيفية خاصة بأحد الفنادق الفخمة بالمدينة والتي تكلف أجنحتها الملكية أموالا باهضة عن كل ليلة.





