العثماني ووزراؤه ينهون عطلتهم الصيفية إستعدادا لـ 20 غشت ﻿

يعود سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم الجمعة المقبل إلى العاصمة الرباط، بعد أيام قضاها رفقة أسرته الصغيرة بمنطقة ميشليفن بمدينة إفران.



بوليتيك

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يعود سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم الجمعة المقبل إلى العاصمة الرباط، بعد أيام قضاها رفقة أسرته الصغيرة بمنطقة ميشليفن بمدينة إفران.



وحسب مصادر مطلعة، فجميع الوزراء الذين إستفادوا من العطلة الصيفية السنوية، والمتواجدين بمجموعة من المناطق والمدن السياحية خاصة بشمال المملكة، سيشدون الرحال يوم الجمعىة المقبلة نحو مدينة الرباط، للمشاركة في الإحتفالات التي ستخلد ذكرى ثورة الملك والشعب.



ووفق ذات المصدر، فباستثناء الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بأوراش برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، فالجميع يستفيد من العطلة الصيفية رفقة أسرته بالمنتجعات السياحية الموزعة على المدن الشمالية للمملكة، تحسبا ليوم 20 غشت المقبل الذي تشير أغلب التقارير والمعطيات بأنه سيكون حاسما في موضوع أزمة الريف، خاصة وقرب إعلان نتائج التحقيق الذي تقوده مفتشيتي المالية والداخلية.





