 العثماني ووزراؤه ينهون عطلتهم الصيفية إستعدادا لـ 20 غشت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو يوثق الإعتداء على سائق UBER من طرف صحاب الطاكسيات | بووز

فيديو يوثق الإعتداء على سائق UBER من طرف صحاب الطاكسيات

ردوا بالكم من النصابة : تحقيق قناة الأولى حول ستيلو ترافيك الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الإجتماعي | بووز

ردوا بالكم من النصابة : تحقيق قناة الأولى حول ''ستيلو ترافيك'' الذي أثار ضجة في مواقع التواصل

وصول أكثر من 675 ألف حاج إلى السعودية ووفاة 35 حاجا | مجتمع

وصول أكثر من 675 ألف حاج إلى السعودية ووفاة 35 حاجا

عاجل:الاستقلالي عبد الكريم غلاب في ذمة الله | بوليتيك

عاجل:الاستقلالي عبد الكريم غلاب في ذمة الله

العثماني ووزراؤه ينهون عطلتهم الصيفية إستعدادا لـ 20 غشت | بوليتيك

العثماني ووزراؤه ينهون عطلتهم الصيفية إستعدادا لـ 20 غشت

خلافا للمتداول... التقرير الطبي لوفاة عماد العتابي بالحسيمة جاهز | بوليتيك

خلافا للمتداول... التقرير الطبي لوفاة ''عماد العتابي'' بالحسيمة جاهز

هام للبيضاويين.. ابتداء من اليوم الاثنين الطرامواي مخدامش..وها علاش | مجتمع

هام للبيضاويين.. ابتداء من اليوم الاثنين الطرامواي مخدامش..وها علاش

عاجل.. ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على مطعم ببوركينافاسو ومقتل المهاجمين | دولي

عاجل.. ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على مطعم ببوركينافاسو ومقتل المهاجمين

مهرجان غود وود للسيارات السريعة في بريطانيا | بووز

مهرجان ''غود وود'' للسيارات السريعة في بريطانيا

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

العثماني ووزراؤه ينهون عطلتهم الصيفية إستعدادا لـ 20 غشت

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 10:48 العثماني ووزراؤه ينهون عطلتهم الصيفية إستعدادا لـ 20 غشت | بوليتيك
العثماني ووزراؤه ينهون عطلتهم الصيفية إستعدادا لـ 20 غشت
يعود سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم الجمعة المقبل إلى العاصمة الرباط، بعد أيام قضاها رفقة أسرته الصغيرة بمنطقة ميشليفن بمدينة إفران.


بوليتيك
شوف تيفي

يعود سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم الجمعة المقبل إلى العاصمة الرباط، بعد أيام قضاها رفقة أسرته الصغيرة بمنطقة ميشليفن بمدينة إفران.

وحسب مصادر مطلعة، فجميع الوزراء الذين إستفادوا من العطلة الصيفية السنوية، والمتواجدين بمجموعة من المناطق والمدن السياحية خاصة بشمال المملكة، سيشدون الرحال يوم الجمعىة المقبلة نحو مدينة الرباط، للمشاركة في الإحتفالات التي ستخلد ذكرى ثورة الملك والشعب.

ووفق ذات المصدر، فباستثناء الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بأوراش برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، فالجميع يستفيد من العطلة الصيفية رفقة أسرته بالمنتجعات السياحية الموزعة على المدن الشمالية للمملكة، تحسبا ليوم 20 غشت المقبل الذي تشير أغلب التقارير والمعطيات بأنه سيكون حاسما في موضوع أزمة الريف، خاصة وقرب إعلان نتائج التحقيق الذي تقوده مفتشيتي المالية والداخلية.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة العطلة الصيفية شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل:الاستقلالي عبد الكريم غلاب في ذمة الله | بوليتيك

عاجل:الاستقلالي عبد الكريم غلاب في ذمة الله

خلافا للمتداول... التقرير الطبي لوفاة عماد العتابي بالحسيمة جاهز | بوليتيك

خلافا للمتداول... التقرير الطبي لوفاة ''عماد العتابي'' بالحسيمة جاهز

الوزير محمد يتيم يعتذر عن مهاجمته الضيوف اليساريين لشبيبة المصباح ويهاجم البرلمانية ماء العينين | بوليتيك

الوزير ''محمد يتيم'' يعتذر عن مهاجمته الضيوف اليساريين ''لشبيبة'' ''المصباح'' ويهاجم البرلمانية ''ماء العينين''

محمد يتيم..ردا على الإنتقادات..أنا في عطلة | بوليتيك

''محمد يتيم''..ردا على الإنتقادات..أنا في عطلة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحيحة فعين الذئاب نهار السبت بالليل | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

الحيحة فعين الذئاب نهار السبت بالليل

شفار محيح فعين الذئاب فكازا بالليل | خارج البلاطو

شفار محيح فعين الذئاب فكازا بالليل

أحوال الطقس : 14غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 14غشت 2017

شوف الصحافة : بنكيران :لن أتبرء من الإخوان | شوف الصحافة

شوف الصحافة : بنكيران :لن أتبرء من الإخوان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو يوثق الإعتداء على سائق UBER من طرف صحاب الطاكسيات | بووز
منذ 4 دقائق

فيديو يوثق الإعتداء على سائق UBER من طرف صحاب الطاكسيات

ردوا بالكم من النصابة : تحقيق قناة الأولى حول ستيلو ترافيك الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الإجتماعي | بووز

ردوا بالكم من النصابة : تحقيق قناة الأولى حول ''ستيلو ترافيك'' الذي أثار ضجة في مواقع التواصل

وصول أكثر من 675 ألف حاج إلى السعودية ووفاة 35 حاجا | مجتمع

وصول أكثر من 675 ألف حاج إلى السعودية ووفاة 35 حاجا

عاجل:الاستقلالي عبد الكريم غلاب في ذمة الله | بوليتيك

عاجل:الاستقلالي عبد الكريم غلاب في ذمة الله

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.