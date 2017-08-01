 خلافا للمتداول... التقرير الطبي لوفاة ''عماد العتابي'' بالحسيمة جاهز ﻿
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خلافا للمتداول... التقرير الطبي لوفاة ''عماد العتابي'' بالحسيمة جاهز

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 10:22 خلافا للمتداول... التقرير الطبي لوفاة عماد العتابي بالحسيمة جاهز | بوليتيك
خلافا للمتداول... التقرير الطبي لوفاة ''عماد العتابي'' بالحسيمة جاهز
كشف نشطاء بحراك-الريف، أن عائلة الراحل ''عماد العتابي'' ستتطلع اليوم الإثنين على التقرير الطبي الذي يكشف أسباب وفاة إبنها، عكس ما يشاع عن رفض السلطات إطلاعها على التقرير.

شوف تيفي

كشف نشطاء بحراك-الريف، أن عائلة الراحل ''عماد العتابي'' ستتطلع اليوم الإثنين على التقرير الطبي الذي يكشف أسباب وفاة إبنها، عكس ما يشاع عن رفض السلطات إطلاعها على التقرير.

ووفق ذات المصادر ، فقد تم إخبار عائلة الراحل ''عماد العتابي'' بشكل رسمي يإمكانية إطلاعها على التقرير الطبي اليوم الإثنين، والذي سيكشف الأسباب الحقيقية للمأساة، حيث دخل ''عماد العتابي'' الذي توفي بالرباط بعد غيبوبة تامة لأيام بالمستشفى العسكري للعاصمة، على إثر إصابته أثناء الإحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة يوم 20 يوليوز.

ويطالب نشطاء حراك-الريف بكشف الأسباب الحقيقية التي توفي على إثرها ''عماد العتابي''، خاصة وإعلان الوكيل العام بوجود تحقيق قضائي حول ملابسات الوفاة التي خلفت موجة إحتجاجات جديدة بمنطقة الريف.


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