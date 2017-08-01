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هام للبيضاويين.. ابتداء من اليوم الاثنين الطرامواي مخدامش..وها علاش

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 09:36 هام للبيضاويين.. ابتداء من اليوم الاثنين الطرامواي مخدامش..وها علاش | مجتمع
هام للبيضاويين.. ابتداء من اليوم الاثنين الطرامواي مخدامش..وها علاش
كما سبق وأعلنت عنه شركة ''كازا ترام'' توقفت، يومه الاثنين، جميع خدمات الطرامواي بالدار البيضاء بجميع الاتجاهات ''سيدي المومن– الجامعات واتجاه أنوال – عين الذياب''.


"شوف تيفي"


كما سبق وأعلنت عنه شركة "كازا ترام" توقفت، يومه الاثنين، جميع خدمات الطرامواي بالدار البيضاء بجميع الاتجاهات "سيدي المومن– الجامعات واتجاه أنوال – عين الذياب".

وحسب بلاغ سابق للشركة المذكورة فإن مدة توقف خدمة الطرامواي ستستغرق قرابة 10 أيام بالنسبة لاتجاه سيدي مومن – الجامعات، ابتداء من 15 غشت إلى غاية 23 من نفس الشهر، وقرابة 15 يوما على مستوى اتجاه أنوال – عين الذياب من 14 إلى 28 غشت.

وأوضحت الشركة أن أسباب هذا التوقف ترجع إلى الأشغال التي تعرفها خطوط الطرامواي من أجل إنجاز الخط الثاني الجديد، بالإضافة إلى ملحقات الخط الأول، بهدف توفير خدمة الطرامواي في جميع مناطق المدينة، حيث سيتم ربط اتجاه الجامعات بحي ليساسفة وشارع أنوال بحي البرنوصي بالمرور عبر حي عين السبع.

 

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