ترابي يغني باللغة العربية الفصحى في جديد أغانيه ''يا غريب الأطوار''

"شوف تيفي"

طرح الفنان محمود ترابي مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "يا غريب الأطوار"، باللغة العربية الفصحى، من ألحانه وكلمات شريفة، وتوزيع يوسف كريران، فيما أشرف على الإخراج أشرف موناجي.

الأغنية الجديدة لترابي تندرج ضمن اللون الطربي الذي اعتاد جمهوره سماعه فيه، وقد تم تصويرها غير بعيد عن الدار البيضاء، في أجواء تجمع بين المغربي الأصيل والألوان الفنية الشبابية، من خلال لوحات راقصة من فن الهيب هوب، أزياء معاصرة تحمل لمسة مغربية، وديكور يحمل مختلف ثقافات الجهات المغربية. كل هذا يحمل توقيع المخرج الشاب أشرف موناجي.

تعتبر أغنية "يا غريب الأطوار"، أول تعاون فني بين نجم النسخة الثانية لبرنامج "ذو فويس"، الفنان محمود ترابي، وشركة الانتاج المغربية المصرية "سير العرب"، التي تعاقد معها مؤخرا، وهي أولى ثمرات تعاون يحمل الكثير من المشاريع الفنية في المستقبل القريب.

للتذكير فالنجم محمود ترابي من المواهب المغربية الأصيلة التي أبهرت حكام البرنامج الشهير "ذو فويس"، في نسخته العربية، حيث نال إعجاب القائمين على البرنامج والجمهور العربي، الذي تابعه ولا يزال ينتظر جديده كفنان محترف.