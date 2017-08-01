 ترابي يغني باللغة العربية الفصحى في جديد أغانيه ''يا غريب الأطوار'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ترابي يغني باللغة العربية الفصحى في جديد أغانيه يا غريب الأطوار | ثقافة و فنون

ترابي يغني باللغة العربية الفصحى في جديد أغانيه ''يا غريب الأطوار''

فيديو صادم..سحور ثقاف جد خطير لقاوه مدفون بمقبرة بالمغرب | مجتمع

فيديو صادم..سحور ثقاف جد خطير لقاوه مدفون بمقبرة بالمغرب

بالصورة..حادثة خايبة بعين حرودة ضواحي البيضاء..والسبب السرعة المفرطة | حوادث و حقوق

بالصورة..حادثة خايبة بعين حرودة ضواحي البيضاء..والسبب السرعة المفرطة

مؤلم..فاجعة بجبل توبقال: هكذا كانت نهاية حياة شاب سقط من الجبل خلال تسلقه إلى القمة | حوادث و حقوق

مؤلم..فاجعة بجبل توبقال: هكذا كانت نهاية حياة شاب سقط من الجبل خلال تسلقه إلى القمة

مثير..تاجر مخدرات مشا عند البوليس برجليه: شوفو شنو وقع ليه في محطة عين السبع للقطار بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..تاجر مخدرات مشا عند البوليس برجليه: شوفو شنو وقع ليه في محطة عين السبع للقطار بالبيضاء

مثير بالفيديو..تفاصيل تظهر لأول مرة عن فيديو صلاة فتاة بالمايو ..وها الدولة اللي تصور فيها | دولي

مثير بالفيديو..تفاصيل تظهر لأول مرة عن فيديو صلاة فتاة بالمايو ..وها الدولة اللي تصور فيها

فيديو جد صام..شفارة مسلحين بالسيوف حصلو في مدينة وجدة | حوادث و حقوق

فيديو جد صام..شفارة مسلحين بالسيوف حصلو في مدينة وجدة

فضيحة..اعتقال مخرج مشهور لقاو عندو الحشيش | دولي

فضيحة..اعتقال مخرج مشهور لقاو عندو الحشيش

خطير..سيارة تسير بسرعة جنونية دهست شرطيا بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

خطير..سيارة تسير بسرعة جنونية دهست شرطيا بمدينة طنجة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

ترابي يغني باللغة العربية الفصحى في جديد أغانيه ''يا غريب الأطوار''

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 03:28 ترابي يغني باللغة العربية الفصحى في جديد أغانيه يا غريب الأطوار | ثقافة و فنون
ترابي يغني باللغة العربية الفصحى في جديد أغانيه ''يا غريب الأطوار''
ترابي يغني باللغة العربية الفصحى في جديد أغانيه ''يا غريب الأطوار''

"شوف تيفي"

طرح الفنان محمود ترابي مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "يا غريب الأطوار"، باللغة العربية الفصحى، من ألحانه وكلمات شريفة، وتوزيع يوسف كريران، فيما أشرف على الإخراج أشرف موناجي.

الأغنية الجديدة لترابي تندرج ضمن اللون الطربي الذي اعتاد جمهوره سماعه فيه، وقد تم تصويرها غير بعيد عن الدار البيضاء، في أجواء تجمع بين المغربي الأصيل والألوان الفنية الشبابية، من خلال لوحات راقصة من فن الهيب هوب، أزياء معاصرة تحمل لمسة مغربية، وديكور يحمل مختلف ثقافات الجهات المغربية. كل هذا يحمل توقيع المخرج الشاب أشرف موناجي.

تعتبر أغنية "يا غريب الأطوار"، أول تعاون فني بين نجم النسخة الثانية لبرنامج "ذو فويس"، الفنان محمود ترابي، وشركة الانتاج المغربية المصرية "سير العرب"، التي تعاقد معها مؤخرا، وهي أولى ثمرات تعاون يحمل الكثير من المشاريع الفنية في المستقبل القريب.

للتذكير فالنجم محمود ترابي من المواهب المغربية الأصيلة التي أبهرت حكام البرنامج الشهير "ذو فويس"، في نسخته العربية، حيث نال إعجاب القائمين على البرنامج والجمهور العربي، الذي تابعه ولا يزال ينتظر جديده كفنان محترف.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي محمود الترابي غريب الأطوار ذو فيس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو | السفير المغربي بأندونيسيا يدرب أطفالا من البلد على ترديد النشيد الوطني المغربي وهكذا غنوه في عيد العرش | ثقافة و فنون

بالفيديو | السفير المغربي بأندونيسيا يدرب أطفالا من البلد على ترديد النشيد الوطني المغربي وهكذا غنوه في عيد العرش

مثير.. الميلودي يتلقى صفعة بالمحمدية.. وها شنو وقع ليه | ثقافة و فنون

مثير.. الميلودي يتلقى صفعة بالمحمدية.. وها شنو وقع ليه

نجاة عتابو تكشف حقيقة قيامها بفضح واقع مدينة الخميسات بسبب رفض المجلس المحلي للمدينة منحها رخصة بيع الخمور بمطعمها | ثقافة و فنون

نجاة عتابو تكشف حقيقة قيامها بفضح واقع مدينة الخميسات بسبب رفض المجلس المحلي للمدينة منحها رخصة بيع الخمور بمطعمها

شاهد سكينة مرت المصطفى اش لقات فطريقها وخلاها توقف | ثقافة و فنون

شاهد سكينة ''مرت المصطفى'' اش لقات فطريقها وخلاها توقف

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 14غشت 2017 | الطقس
منذ 5 دقائق

أحوال الطقس : 14غشت 2017

شوف الصحافة : بنكيران :لن أتبرء من الإخوان | شوف الصحافة

شوف الصحافة : بنكيران :لن أتبرء من الإخوان

بكل حرقة نجاة اعتابو ترد على منتقديها..أنا درت الفيديو حيث قلبي حرقني على مدينتي وممحتاجاش المناصب حيث عندي باش كنعيش | بــووز

بكل حرقة نجاة اعتابو ترد على منتقديها..أنا درت الفيديو حيث قلبي حرقني على مدينتي وممحتاجاش المناصب حيث عندي باش كنعيش

بالفيديو..بناي طاح فالخدمة و منين تهرس من ظهرو تخلات عليه الشركة ونصب عليه المحامي و هو يخسر كولشي..للمساعدة | بــووز

بالفيديو..بناي طاح فالخدمة و منين تهرس من ظهرو تخلات عليه الشركة ونصب عليه المحامي و هو يخسر كولشي..للمساعدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ترابي يغني باللغة العربية الفصحى في جديد أغانيه يا غريب الأطوار | ثقافة و فنون
منذ 11 دقيقة

ترابي يغني باللغة العربية الفصحى في جديد أغانيه ''يا غريب الأطوار''

فيديو صادم..سحور ثقاف جد خطير لقاوه مدفون بمقبرة بالمغرب | مجتمع

فيديو صادم..سحور ثقاف جد خطير لقاوه مدفون بمقبرة بالمغرب

بالصورة..حادثة خايبة بعين حرودة ضواحي البيضاء..والسبب السرعة المفرطة | حوادث و حقوق

بالصورة..حادثة خايبة بعين حرودة ضواحي البيضاء..والسبب السرعة المفرطة

مؤلم..فاجعة بجبل توبقال: هكذا كانت نهاية حياة شاب سقط من الجبل خلال تسلقه إلى القمة | حوادث و حقوق

مؤلم..فاجعة بجبل توبقال: هكذا كانت نهاية حياة شاب سقط من الجبل خلال تسلقه إلى القمة

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.