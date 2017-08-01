مثير..تاجر مخدرات مشا عند البوليس برجليه: شوفو شنو وقع ليه في محطة عين السبع للقطار بالبيضاء ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمحطة القطار عين السبع بالبيضاء، يومه الأحد، من إيقاف شخص في عقده الرابع بحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمحطة القطار عين السبع بالبيضاء، يومه الأحد، من إيقاف شخص في عقده الرابع بحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر، حاول أن يبعد الشكوك عنه، حيث أخبر رجل أمن عمومي يرابط بالمحطة، بأن لصوص يتواجدون خارج المحطة،مما أثاراستغراب رجل الأمن حيث نزع حقيبة المذكور قبل أن يعمد إلى تفتيشها، ليعثر على 720 قرص مهلوس.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف هو من ذوي السوابق العدلية، وقد تم إيداعه السجن سابقا بعد إيقافه بنفس المحطة وبحوزته كمية مهمة من "القرقوبي".