مثير بالفيديو..تفاصيل تظهر لأول مرة عن فيديو صلاة فتاة بالمايو ..وها الدولة اللي تصور فيها ﻿

كشفت وسائل إعلام تركية، يومه الأحد، أن فيديو الشابة التي ظهرت وهي تصلي بملابس السباحة، تم تصويره على أحد شواطئ مدينة بودروم التركية، خلال الموسم الصيفي الجاري، حيث قامت الفتاة بالصلاة بـ ''المايو''

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام تركية، يومه الأحد، أن فيديو الشابة التي ظهرت وهي تصلي بملابس السباحة، تم تصويره على أحد شواطئ مدينة بودروم التركية، خلال الموسم الصيفي الجاري، حيث قامت الفتاة بالصلاة بـ "المايو" بالرغم من أن الدين الإسلامي يفرض على المرأة الصلاة وهي تغطي كامل جسدها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأتراك تفاعلوا مع الفيديو بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد، مؤكدين أن الدين الإسلامي لا يأمر المرأة بالصلاة وهي عارية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت هذا الفيديو الذي أثار ضجة واسعة، وقد حاول النشطاء الكشف عن المكان الذي صور به وأيضا هوية الفتاة.