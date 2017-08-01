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فيديو جد صام..شفارة مسلحين بالسيوف حصلو في مدينة وجدة

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 01:57 فيديو جد صام..شفارة مسلحين بالسيوف حصلو في مدينة وجدة | حوادث و حقوق
فيديو جد صام..شفارة مسلحين بالسيوف حصلو في مدينة وجدة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة تمكن مواطنين من إيقاف لصين، تم ضبطهما متلبسين بسرقة مواطنين تحت التهديد بالسيوف.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة تمكن مواطنين من إيقاف لصين، تم ضبطهما متلبسين بسرقة مواطنين تحت التهديد بالسيوف.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاثون ثانية، اللصين بعد إيقافهما من طرف مواطنين، أقدموا على تصوير الفيديو من أجل فضحهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه تهديد حياة المواطنين الأبرياء.

وطالب النشطاء في تفاعلهم مع الفيديو بتكثيف المراقبة أكثر بالأحياء الشعبية بعاصمة الشرق والتي عرفت بدورها أخيرا وقوع عمليات سرقة نفذها خارجون عن القانون، وراح ضحيتها مواطنون.

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