 الكوكايين بمطار محمد الخامس بالبيضاء والقضية فيها شبكة إجرامية دولية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة..اعتقال مخرج مشهور لقاو عندو الحشيش | دولي

فضيحة..اعتقال مخرج مشهور لقاو عندو الحشيش

خطير..سيارة تسير بسرعة جنونية دهست شرطيا بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

خطير..سيارة تسير بسرعة جنونية دهست شرطيا بمدينة طنجة

وزارة الاتصال تُكذب مزاعم منظمة مراسلون بلا حدود بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام ارتباطا بالتغطية الصحفية للوضع في الحسيمة | حوادث و حقوق

وزارة الاتصال تُكذب مزاعم منظمة "مراسلون بلا حدود" بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام ارتباطا

الكوكايين بمطار محمد الخامس بالبيضاء والقضية فيها شبكة إجرامية دولية | حوادث و حقوق

الكوكايين بمطار محمد الخامس بالبيضاء والقضية فيها شبكة إجرامية دولية

خطير..لص واجه القوات المساعدة بالسلاح الأبيض وسط سوق الجملة للسمك بالبيضاء..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير..لص واجه القوات المساعدة بالسلاح الأبيض وسط سوق الجملة للسمك بالبيضاء..وها شنو وقع

سقوط طائرة على متنها صهر ولي عهد إمارتي باليمن..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

سقوط طائرة على متنها صهر ولي عهد إمارتي باليمن..وهذه هي التفاصيل

خطير.. عصابة زعيمها ملقب بـ الخاسر تسرق مدرب أمير بسلا وتتسبب في حالة استنفار أمني قصوى | حوادث و حقوق

خطير.. عصابة زعيمها ملقب بـ ''الخاسر'' تسرق مدرب أمير بسلا وتتسبب في حالة استنفار أمني قصوى

مثير وبالصور..نايضة في الجزائر بعدما تم العثور على جبل فيه الذهب..والناس مشاو ليه | دولي

مثير وبالصور..نايضة في الجزائر بعدما تم العثور على جبل فيه الذهب..والناس مشاو ليه

خطير وبالفيديو.. ولاد الفشوش على سيارات فاخرة يهددون حياة المواطنين بمدينة الرباط | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. ولاد الفشوش على سيارات فاخرة يهددون حياة المواطنين بمدينة الرباط

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

الكوكايين بمطار محمد الخامس بالبيضاء والقضية فيها شبكة إجرامية دولية

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 00:29 الكوكايين بمطار محمد الخامس بالبيضاء والقضية فيها شبكة إجرامية دولية | حوادث و حقوق
الكوكايين بمطار محمد الخامس بالبيضاء والقضية فيها شبكة إجرامية دولية
تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، منتصف نهار اليوم الأحد، من توقيف مواطن من دولة غانا وهو متلبس بمحاولة تهريب تسع كيلوغرامات و580 غراما من مخدر الكوكايين.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، منتصف نهار اليوم الأحد، من توقيف مواطن من دولة غانا وهو متلبس بمحاولة تهريب تسع كيلوغرامات و580 غراما من مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به كان قد وصل إلى مطار محمد الخامس الدولي على متن الرحلة الجوية القادمة من ساوباولو بالبرازيل على أساس المغادرة في اتجاه مطار أكرا، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة عن ضبط كمية المخدرات المحجوزة ملفوفة ومخبأة بإحكام داخل أنابيب ومستلزمات للأطفال كانت داخل حقائبه الشخصية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد الارتباطات المحتملة للمشتبه به بشبكات إجرامية خارج أرض الوطن.

وذكر البلاغ بأن عملية التوقيف هاته تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الكوكايين أكرا غانا مطار محمد الخامس الاتجار الدولية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير..سيارة تسير بسرعة جنونية دهست شرطيا بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

خطير..سيارة تسير بسرعة جنونية دهست شرطيا بمدينة طنجة

وزارة الاتصال تُكذب مزاعم منظمة مراسلون بلا حدود بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام ارتباطا بالتغطية الصحفية للوضع في الحسيمة | حوادث و حقوق

وزارة الاتصال تُكذب مزاعم منظمة "مراسلون بلا حدود" بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام ارتباطا بالتغطية الصحفية للوضع في الحسيمة

خطير..لص واجه القوات المساعدة بالسلاح الأبيض وسط سوق الجملة للسمك بالبيضاء..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير..لص واجه القوات المساعدة بالسلاح الأبيض وسط سوق الجملة للسمك بالبيضاء..وها شنو وقع

سقوط طائرة على متنها صهر ولي عهد إمارتي باليمن..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

سقوط طائرة على متنها صهر ولي عهد إمارتي باليمن..وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربي مريض بالسل..إيلا معندكش لفلوس فالمغرب تموت..قصة مؤلمة من أمام مستشفى ابن رشد بالبيضاء | حالة خاصة
منذ 8 دقائق

مغربي مريض بالسل..إيلا معندكش لفلوس فالمغرب تموت..قصة مؤلمة من أمام مستشفى ابن رشد بالبيضاء

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة والصادمة لجريمة أزمور البشعة من البداية إلى النهاية | خبر اليوم

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة والصادمة لجريمة أزمور البشعة من البداية إلى النهاية

فيديو هام للمغاربة..أول كراج تحل فكازا ديال الحوالة و الأثمنة ما بين 2000 و5000 درهم | خارج البلاطو

فيديو هام للمغاربة..أول كراج تحل فكازا ديال الحوالة و الأثمنة ما بين 2000 و5000 درهم

قبل أيام على عيد الأضحى..شوفو أكبر حولي فكازا(فيديو) | بــووز

قبل أيام على عيد الأضحى..شوفو أكبر حولي فكازا(فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة..اعتقال مخرج مشهور لقاو عندو الحشيش | دولي
منذ 15 دقيقة

فضيحة..اعتقال مخرج مشهور لقاو عندو الحشيش

خطير..سيارة تسير بسرعة جنونية دهست شرطيا بمدينة طنجة | حوادث و حقوق

خطير..سيارة تسير بسرعة جنونية دهست شرطيا بمدينة طنجة

وزارة الاتصال تُكذب مزاعم منظمة مراسلون بلا حدود بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام ارتباطا بالتغطية الصحفية للوضع في الحسيمة | حوادث و حقوق

وزارة الاتصال تُكذب مزاعم منظمة "مراسلون بلا حدود" بخصوص انتهاكات مزعومة لحرية الإعلام ارتباطا

الكوكايين بمطار محمد الخامس بالبيضاء والقضية فيها شبكة إجرامية دولية | حوادث و حقوق

الكوكايين بمطار محمد الخامس بالبيضاء والقضية فيها شبكة إجرامية دولية

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.