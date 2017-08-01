الكوكايين بمطار محمد الخامس بالبيضاء والقضية فيها شبكة إجرامية دولية ﻿

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، منتصف نهار اليوم الأحد، من توقيف مواطن من دولة غانا وهو متلبس بمحاولة تهريب تسع كيلوغرامات و580 غراما من مخدر الكوكايين.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، منتصف نهار اليوم الأحد، من توقيف مواطن من دولة غانا وهو متلبس بمحاولة تهريب تسع كيلوغرامات و580 غراما من مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به كان قد وصل إلى مطار محمد الخامس الدولي على متن الرحلة الجوية القادمة من ساوباولو بالبرازيل على أساس المغادرة في اتجاه مطار أكرا، قبل أن تسفر إجراءات التفتيش المنجزة عن ضبط كمية المخدرات المحجوزة ملفوفة ومخبأة بإحكام داخل أنابيب ومستلزمات للأطفال كانت داخل حقائبه الشخصية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد الارتباطات المحتملة للمشتبه به بشبكات إجرامية خارج أرض الوطن.

وذكر البلاغ بأن عملية التوقيف هاته تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.