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خطير..لص واجه القوات المساعدة بالسلاح الأبيض وسط سوق الجملة للسمك بالبيضاء..وها شنو وقع

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 00:14 خطير..لص واجه القوات المساعدة بالسلاح الأبيض وسط سوق الجملة للسمك بالبيضاء..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
خطير..لص واجه القوات المساعدة بالسلاح الأبيض وسط سوق الجملة للسمك بالبيضاء..وها شنو وقع
تمكنت المصالح الأمنية بمساعدة القوات المساعدة يومه الأحد، من إيقاف لص خطير يحمل سلاحا أبيض داخل سوق الجملة لبيع الأسماك، وذلك بصعوبة كبيرة نظرا لمقاومته وتهديده بالسلاح الأبيض.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمساعدة القوات المساعدة يومه الأحد، من إيقاف لص خطير يحمل سلاحا أبيض داخل سوق الجملة لبيع الأسماك، وذلك بصعوبة كبيرة نظرا لمقاومته وتهديده بالسلاح الأبيض.
وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل الواقعة، فإن المعني بالأمر، قام أمس السبت بمساعدة شريكه بسرقة صندوق سمك من بائع أسماك بطريقة مثيرة دون أن يثير الانتباه له، وخلال عودة الضحية إلى كاميرات المراقبة تأكد من هوية السارق ليسارع إلى إبلاغ القوات المساعدة.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر وفور دخوله للسوق يومه الأحد، تفاجأ برجال القوات المساعدة وهم يحاولون توقيفه ما جعله يقاومهم قبل أن تصل تعزيزات أمنية مكنت من اعتقاله، ليتم اقتياده إلى مكان تسجيلات الكاميرات، حيث اعترف بأنه هو الشخص الظاهر بالتسجيل والذي قام بسرقة الصندوق، موضحا بأنه باعه بمبلغ 350 درهم لبائع آخر.

وأكد ذات المصدر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أمر بعرضه عليه بسرعة بدل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، ليتقرر إحالته مباشرة على سجن عكاشة.

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