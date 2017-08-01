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سقوط طائرة على متنها صهر ولي عهد إمارتي باليمن..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 23:33 سقوط طائرة على متنها صهر ولي عهد إمارتي باليمن..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
سقوط طائرة على متنها صهر ولي عهد إمارتي باليمن..وهذه هي التفاصيل
أعلنت الحكومة الإماراتية، يومه الأحد، أن الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الأخ الشقيق لرئيس الدولة، من بين المصابين في حادث سقوط مروحية إماراتية تعمل ضمن قوات التحالف العربي باليمن.

 

"شوف تيفي"

أعلنت الحكومة الإماراتية، يومه الأحد، أن الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الأخ الشقيق لرئيس الدولة، من بين المصابين في حادث سقوط مروحية إماراتية تعمل ضمن قوات التحالف العربي باليمن.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد كانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت، في الساعات الأولى من السبت الماضي، مقتل أربعة من جنودها "أثناء تأديتهم لمهمتهم الاعتيادية في محافظة شبوة باليمن، حيث تعرضت طائرتهم المروحية لخلل فني مما أدى إلى هبوطها اضطراريا وارتطامها بالأرض".


وعلاقة بالموضوع، أكد موقع "روسيا اليوم"، أن وزير الثقافة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، قال اليوم الأحد، إن مجموعة الجنود التي كانت على متن المروحية "كانت تمثل نخبة رائعة من أبناء الإمارات جميعا، ومنهم أبناء من أسرة آل نهيان، وأصيب في الحادث الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الذي ندعو له ولرفاقه المصابين بالشفاء العاجل والتام".


وأشار الموقع الروسي أن الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان أحد أحفاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، كما أنه أيضا صهر ولي عهد أبوظبي، حيث عقد قرانه على ابنة الشيخ محمد بن زايد في شهر أبريل الماضي.

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