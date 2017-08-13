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مثير وبالصور..نايضة في الجزائر بعدما تم العثور على جبل فيه الذهب..والناس مشاو ليه

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 21:35 مثير وبالصور..نايضة في الجزائر بعدما تم العثور على جبل فيه الذهب..والناس مشاو ليه | دولي
مثير وبالصور..نايضة في الجزائر بعدما تم العثور على جبل فيه الذهب..والناس مشاو ليه
أفاد موقع النهار الجزائري يومه الأحد، أن سكان منطقة جانت، عاشوا ليلة بيضاء عقب اكتشاف باهر، ويتعلق الأمر باكتشافهم فجأة بأنهم يعيشون فوق جبل من الذهب!.

 

"شوف تيفي"

 

أفاد موقع النهار الجزائري يومه الأحد، أن سكان منطقة جانت، عاشوا ليلة بيضاء عقب اكتشاف باهر، ويتعلق الأمر باكتشافهم فجأة بأنهم يعيشون فوق جبل من الذهب!.

وحسب الموقع الجزائري فقد أظهرت صور تم تداولها عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، العشرات من سكان المنطقة وهم بصدد التنقيب عن الذهب، مستخدمين وسائل بسيطة، وكلهم أمل في العثور على قطعة من المعدن النفيس، ولم تمنع ظلمة الليل قاطني جانت من الاستمرار من التفتيش المضني عن كنوز ستقلب حياتهم رأسا على عقب.

وأشار ذات الموقع أن صحراء الجزائر تزخر بعدة مناجم للذهب على غرار ما تزخر به ولاية تمنراست، ومناطق أخرى في الجنوب الكبير، فضلا عن ثروات طبيعية لا تعد ولا تحصى.

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