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خطير وبالفيديو.. ولاد الفشوش على سيارات فاخرة يهددون حياة المواطنين بمدينة الرباط

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 21:27 خطير وبالفيديو.. ولاد الفشوش على سيارات فاخرة يهددون حياة المواطنين بمدينة الرباط | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو.. ولاد الفشوش على سيارات فاخرة يهددون حياة المواطنين بمدينة الرباط
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يظهر لحظة قيام سائق سيارة بالتفحيط بطريقة جد خطيرة بشارع النخيل الموجود على مستوى حي الرياض بمدينة الرباط.


"شوف تيفي"


توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يظهر لحظة قيام سائق سيارة بالتفحيط بطريقة جد خطيرة بشارع النخيل الموجود على مستوى حي الرياض بمدينة الرباط.

وحسب المعطيات الخاصة بهذا الفيديو فإن "ولاد الفشوش" على سيارات فاخرة، يقومون ليلا بالتفحيط بشكل مستمر بالحي المذكور بالعاصمة، وهو ما يشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت وسط الأسبوع الجاري، عن انتشار ظاهرة "التفحيط" بمدينة طنجة، حيث تمكنت المصالح الأمنية من اعتقال مجموعة من الشبان وحجزت سيارتهم الفاخرة التي كان يتم استخدامها في هذه العملية الخطيرة.

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المغرب شوف تيفي التفحيط طنجة المصالح الأمنية العاصمة الرياض

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