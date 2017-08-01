 الوزير ''محمد يتيم'' يعتذر عن مهاجمته الضيوف اليساريين ''لشبيبة'' ''المصباح'' ويهاجم البرلمانية ''ماء العينين'' ﻿
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الوزير ''محمد يتيم'' يعتذر عن مهاجمته الضيوف اليساريين ''لشبيبة'' ''المصباح'' ويهاجم البرلمانية ''ماء العينين''

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 21:21 الوزير محمد يتيم يعتذر عن مهاجمته الضيوف اليساريين لشبيبة المصباح ويهاجم البرلمانية ماء العينين | بوليتيك
الوزير ''محمد يتيم'' يعتذر عن مهاجمته الضيوف اليساريين ''لشبيبة'' ''المصباح'' ويهاجم البرلمانية ''ماء العينين''
قدم وزير الشغل والإدماج المهني ''محمد يتيم'' إعتذاره لجميع ضيوف ملتقى شبيبة العدالة والتنمية بفاس، بعد مهاجمتهم في مقال تحليلي سابق على الموقع الرسمي لحزب المصباح، حيث خرج الوزير في توضيح قدم فيه




قدم وزير الشغل والإدماج المهني ''محمد يتيم'' إعتذاره لجميع ضيوف ملتقى شبيبة العدالة والتنمية بفاس، بعد مهاجمتهم في مقال تحليلي سابق على الموقع الرسمي لحزب المصباح، حيث خرج الوزير في توضيح قدم فيه إعتذاره وتراجعه عن موقفه السابق، مؤكدا بأنه لم يطلب من أي عضو في الحزب النيابة عنه في إشارة لإعتذار البرلمانية ''ماء العينين''.

وإستنادا لنص توضيح محمد يتيم بالقول'' بإن ما أوردته لا يمس بأي حال من الأحوال من تقديرى للأسماء التي أشرت إليها، وليس فيه حسب اقتناعي أي تعريض أو تقليل من نزاهة ومصداقية الأسماء المشار اليها ، واعتذر مباشرة لهم إن كان قد فهم من كلامي أي تعريض أو تحريض عليهم - حاشا لله - ولست في حاجة لمن يعتذر نيابة عني أو عن الحزب كما ورد في بعض التعليقات، فلا أحد خولهم ذلك ولم أطلب منهم شخصيا، وأنا لا أجد حرجا في الاعتذار المباشر إن كان هناك ما يستوجب ذلك، وهذا أيضا من مدرسة العدالة والتنمية''.


ووفق لذات المصدر، كشف يتيم بتوصله ببعض ''الملاحظات تتعلق بما ورد في مقالي المنشور بموقع الحزب تحت عنوان: ''ملتقى الشبيبة ومدرسة العدالة والتنمية''، وبالخصوص حين قلت بأن ''الحزب لن يرضى خشية أن ينعت بـ''المخزنية'' سيرضى لنفسه أن يضطلع بدور كاسحة ألغام، ولا بالذي سيتطوع بالعودة بالبلاد إلى تاريخ تنازع وصدام مع الملكية أكل فيه أوفقير الثوم بفم حركة بلانكية وأنتجت سنوات رصاص كان يضرب في الاتجاهين .''

وأضاف الموقع الرسمي للحزب '' إن المقال قد تضمن فقرة أشارت إلى مشاركة فعاليات من خارج الحزب منهم فعاليات يسارية وحقوقية منهم المناضلة البوحسيني التي وصفتها بالغيورة، وعن حسن طارق الذي ظننت أنه كان من المشاركين، وأعتذر له، وإن كان مضمون مقالي يمكن أن يشمله عبد الصمد بلكبير''.


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الوزير محمد يتيم يعتذر عن مهاجمته الضيوف اليساريين لشبيبة المصباح ويهاجم البرلمانية ماء العينين | بوليتيك

الوزير ''محمد يتيم'' يعتذر عن مهاجمته الضيوف اليساريين ''لشبيبة'' ''المصباح'' ويهاجم البرلمانية ''ماء

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