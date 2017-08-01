عاجل..رئيس المجلس البلدي للخميسات يخرج عن صمته ويرد على نجاة عتابو ﻿

أكد عبد الحميد بلفيل رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأحد، أن المجلس لم يتوصل بأي طلب من نجاة عتابو يفيد بأنها ترغب في الحصول على رخصة لبيع الخمور بمطعمها، مشيرا

"شوف تيفي"

أكد عبد الحميد بلفيل رئيس المجلس البلدي لمدينة الخميسات لـ "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأحد، أن المجلس لم يتوصل بأي طلب من نجاة عتابو يفيد بأنها ترغب في الحصول على رخصة لبيع الخمور بمطعمها، مشيرا إلى أنه "سمع" فقط بأن عمالة المدينة، رفضت تسليم زوجها رخصة بيع الخمور بمطعمه الذي يوجد بالقرب من مسجد بالمدينة الزمورية.



وقال بلفيل أن نجاة عتابو كان عليها الحضور إلى الدورات الخاصة بالمجلس البلدي والصراخ والتعبير عن رأيها في المشاريع المنجزة بمدينة الخميسات، بدل القيام بنشر مقطع فيديو على الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار رئيس المجلس البلدي بمدينة الخميسات إلى أنه مهتم بمصلحة المدينة، ولهذا فقد تم إطلاق مشاريع مهمة بتنسيق مع المجلس الإقليمي للمدينة.