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رحيل أول برلمانية في العالم العربي وإفريقيا

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 19:31 رحيل أول برلمانية في العالم العربي وإفريقيا | دولي
رحيل أول برلمانية في العالم العربي وإفريقيا
عن عمر يناهز الـ 85 عاما توفيت، فجر يوم امس السبت بلندن ، البرلمانية والسياسية السودانية فاطمة أحمد إبراهيم بعد صراع مع المرض، حيث نعاها الحزب الشيوعي السوداني الذي كانت من قياداته.

"شوف تيفي"


عن عمر يناهز الـ 85 عاما توفيت، فجر يوم امس السبت بلندن ، البرلمانية والسياسية السودانية فاطمة أحمد إبراهيم بعد صراع مع المرض، حيث نعاها الحزب الشيوعي السوداني الذي كانت من قياداته.

وتعد فاطمة أحمد إبراهيم أول امرأة تدخل إلى البرلمان السوداني بعد انتخاب حر ومباشر في منتصف ستينيات القرن الماضي، كما وصفت بأنها أول برلمانية في العالم العربي وإفريقيا؛ حسب ما ذكرت قناة بي بي سي.

وقد اضطرت البرلمانية والسياسية السودانية لمغادرة البلاد عام 1990 إلى لندن حيث واصلت نشاطها السياسي في المهجر.

للإشارة فالراحلة فاطمة أحمد إبراهيم من مواليد الخرطوم عام 1932، وتعد أول سيدة سودانية تنتخب كعضو في البرلمان السوداني في ماي عام 1965، ومن أشهر الناشطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة والسياسة في السودان.

هذا وقد شاركت البرلمانية السودانية الراحلة في العديد من المؤتمرات الإقليمية والعالمية وقادت عددا منها، واختيرت رئيسة للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عام 1991، وهذه المرة الأولى التي تنتخب فيها امرأة عربية إفريقية مسلمة ومن العالم الثالث لهذا الموقع.

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي فاطمة أحمد ابراهيم أول برلمانية ناشطة سودانية

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