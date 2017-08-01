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رسالة بوتفليقة لوزيره الأول .. أدخلت الجزائر في كوابيس مرعبة

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 19:14 رسالة بوتفليقة لوزيره الأول .. أدخلت الجزائر في كوابيس مرعبة | دولي
رسالة بوتفليقة لوزيره الأول .. أدخلت الجزائر في كوابيس مرعبة
اعتبر جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة أن التعليمات التي صدرت مؤخرا باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضد وزيره الأول عبد المجيد تبون ونشرتها بعض القنوات والصحف الخاصة ، '' قد أدخلت


"شوف تيفي"


اعتبر جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة أن التعليمات التي صدرت مؤخرا باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضد وزيره الأول عبد المجيد تبون ونشرتها بعض القنوات والصحف الخاصة ، " قد أدخلت البلد في دوامة من التوجسات والكوابيس المرعبة " ويضيف في نفس السياق "ولكن فوق هذا كله حسب رأيي أكبر إهانة يتعرض لها رئيس الجمهورية منذ توليه منصب الرئاسة".

وحسب يومية "الجزائر" عدد اليوم ، فقد اتهم جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة في منشورات على صفحته في "الفايسبوك" من يقف وراء الرسالة الرئاسية ب "الاساءة لرئيس الجمهورية قائلا في السياق ذاته بقراءة متأنية لمضمون الرسالة التي نسبت لرئيس الجمهورية والمتضمنة لمجموعة من عمليات الاستيراد وبغض النظر عمن كتبها وسربها لقناة النهار فإنها لا تحمل الا رسالة واحدة صريحة إهانة رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة وفاضحة وصارخة".

وأضاف بن عبد السلام "إذ كيف لرئيس يعين الوزير الأول و له من الأوراق الخضراء ما سمعناه وشهدناه في مواجهة الفساد والتصدي للتلاعبات بالمال العام ثم بعدها بأقل من شهرين يبعث له بهذه الرسالة والتوجيهات المناقضة لتلك التوجيهات السابقة

مشددا على أن هناك العديد من علامات الإستفهام تتزاحم أمام هذه التناقضات التي تعرفها الجزائر .

 

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