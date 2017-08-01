نجاة عتابو تكشف حقيقة قيامها بفضح واقع مدينة الخميسات بسبب رفض المجلس المحلي للمدينة منحها رخصة بيع الخمور بمطعمها ﻿

نفت الفنانة نجاة عتابو المعطيات المتداولة والتي تشير إلى أن قيامها بفضح واقع مدينة الخميسات، جاء للانتقام من المجلس المحلي للمدينة الذي رفض منحها رخصة بيع الخمور بمطعمها الموجود بنفس المدينة.





"شوف تيفي"



نفت الفنانة نجاة عتابو المعطيات المتداولة والتي تشير إلى أن قيامها بفضح واقع مدينة الخميسات، جاء للانتقام من المجلس المحلي للمدينة الذي رفض منحها رخصة بيع الخمور بمطعمها الموجود بنفس المدينة.



وأوضحت عتابو بأنها لا تتوفر على مطعم بمدينة الخميسات وبالتالي فهي لم تتقدم بأي طلب للمجلس المحلي للمدينة لمنحها رخصة بيع الخمور، موضحة أن المطعم الوحيد الذي تعود ملكيته لها يوجد بفرنسا.



وأكدت عتابو أن ما قامت به، كان من أجل فضح واقع مدينة الخميسات التي تنحدر منها، مشيرة إلى أن ما قامت به، جاء نظرا لحبها الكبير للمدينة، نافية وجود عداوة بينها وبين أطراف أخرى بالمجلس.



