عاجل وهام.. هذا ما قررته المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص مباراة ولوج سلك الأمن شتنبر المقبل واللي باغين فيها 5 آلاف شرطي+صور ﻿

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، تمديد تقديم ملفات الترشيح الخاصة بمباراة التوظيف بمسالك الأمن للمصالح الإدارية ومفوضيات الشرطة إلى غاية 20 غشت الجاري على الساعة 16.30 بعد الزوال بدلا من 15 غشت كما

"شوف تيفي"

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، تمديد تقديم ملفات الترشيح الخاصة بمباراة التوظيف بمسالك الأمن للمصالح الإدارية ومفوضيات الشرطة إلى غاية 20 غشت الجاري على الساعة 16.30 بعد الزوال بدلا من 15 غشت كما كان محددا سابقا.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت تنظيم يوم 24 شتنبر 2017 بالرباط والدار البيضاء وكذا بمدن أخرى بالمملكة مباريات لتوظيف 5545 شرطيا من مختلف الدرجات برسم السنة المالية 2017، حسب المناصب المذكورة أسفله، ويحتفظ بـ 25% من المناصب لفائدة المترشحين من أبناء قدماء المقاومين ومكفولي الامة وقدماء العسكريين و المحاربين.

وعلى الراغبين في الترشح التوفر على الشروط التالية:



- تفتح المباراة في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط النظامية المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وعلى الشروط الخاصة بالوظيفة في الأمن الوطني.

- الحاصلين على الشهادة المطلوبة.

- المتوفرين على قامة 1,70 لا تقل عنها دون انتعال أحذية بالنسبة لعمداء الشرطة وضباط الشرطة ومفتشي الشرطة و1,73 بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن و بالنسبة 1,67 للاناث من مختلف الدرجات.

- البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية بالنسبة لعمداء الشرطة و 21 سنة على الأقل و3 سنوات بالنسبة لضباط الأمن ومفتشي الشرطة ذكور وإناث.

-ألا تقل قوته البصرية بدون استعمال النظارات أو العدسات عن 10/15.

- المتوفرين على قوة سمع قوية والمؤهلين صحيا وبدنيا.

- الالتزام بالبقاء في صفوف الأمن لمدة لا تقل عن 8 سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.

عدد المناصب:

- عميد الشرطة: 90 منصبا: الإجازة في الحقوق أو إحدى الشهادات المعادلة لها أو دبلوم سلك التكوين في التسيير الإداري.

- ضابط شرطة: 260 منصبا: دبلوم الدراسات الجامعية العامة.

- ضابط أمن: 70 منصبا: دبلوم الدراسات الجامعية العامة.

- مفتش شرطة: 1000منصب: شهادة تؤكد النجاح في الفصلين الأول والثاني بالجامعة.

- حارس أمن: 4120 منصبا: شهادة الباكالوريا.