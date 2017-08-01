مظاهرات ضد بنيامين نتنياهو تحت شعار ''اليمين واليسار يرفضون الفاسدين'' ﻿

شارك حوالي 3000 شخص، مساء السبت، في تظاهرة قرب منزل المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، في بيتاح تكفا، احتجاجاً على سلوكه في التحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، وفي الوقت



''شوف تيفي''



شارك حوالي 3000 شخص، مساء السبت، في تظاهرة قرب منزل المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، في بيتاح تكفا، احتجاجاً على سلوكه في التحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، وفي الوقت نفسه جرت مساء السبت أيضاً، عدة تظاهرات مماثلة في إسرائيل .

أما الليكود فنظم للأسبوع الثاني على التوالي مظاهرة مضادة في بيتاح تكفا، شارك فيها حوالي 100 شخص، بينهم منظم التظاهرة رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان.

وحسب موقع ''العربية'' فقد رفع المتظاهرون ضد نتنياهو أعلام إسرائيل ولافتات كتب على بعضها ''اليمين واليسار يرفضون الفاسدين'' و''مندلبليت استيقظ، من الذي تحرسه؟''. وكان من بين المتحدثين في التظاهرة أبناء عائلات ثكلى وعجزة.

وجرت المظاهرة أمس، على خلفية الالتماس الذي قدمه رئيس لجنة حي ''كفار جانيم'' في بيتاح تكفا، إلى المحكمة العليا، مطالباً بمنع التظاهرات في الحي. وقد رفضت المحكمة العليا طلب اللجنة إصدار أمر يمنع التظاهر أيام السبت، وأمرت الشرطة الإسرائيلية بالرد على الالتماس حتى يوم الأربعاء.

وحسب نفس المصدر ادعى رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان أن المظاهرات ضد مندلبليت تمارس عليه الضغط غير القانوني وغير الديمقراطي وقال : ''لو كنا نحن قد تظاهرنا طوال 40 أسبوعاً لكانوا قد اعتقلونا بتهمة تشويش التحقيق، يمكن التظاهر والقول إن هذا لا يؤثر، فهو يمكنه التأثير فعلاً ''، وحسب رأيه فإن قلة المتظاهرين تأييداً لنتنياهو ترجع إلى كون الكثيرين من أعضاء حزب الليكود يحافظون على حرمة السبت في الديانة اليهودية. وقال: قررنا إجراء التظاهرة في منتصف الأسبوع كي يتمكن من يحافظون على السبت من المشاركة فيها.





