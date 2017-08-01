القضاء المصري يسجن سائقي قطار الاسكندرية ويستدعي المسؤولين عن مأساة الإصطدام ﻿

أعلنت النيابة المصرية، اليوم الأحد 13 عشت 2017، حبس سائقي قطارين قالت إنهما ''متسببان'' في حادث تصادم كبير شهدته محافظة الإسكندرية شمال مصر، يوم الجمعة الفائت، وأدى إلى مصرع 42 شخصاً وإصابة 133 آخرين.

وكالات



أعلنت النيابة المصرية، اليوم الأحد 13 عشت 2017، حبس سائقي قطارين قالت إنهما "متسببان" في حادث تصادم كبير شهدته محافظة الإسكندرية شمال مصر، يوم الجمعة الفائت، وأدى إلى مصرع 42 شخصاً وإصابة 133 آخرين.



وقالت النيابة في بيانٍ لها، إنها "أمرت بحبس سائقي القطارين المتسببين في الحادث، وكذا مساعد قائد القطار الأول، وملاحظ بلوك (عامل إشارة) منطقة أبيس (شمالي محافظة الإسكندرية) 15 يوماً، وضبط وإحضار مساعد قائد القطار الثاني".



ووفق "هافنغ بوست" استدعت النيابة العامة 7 مسؤولين و3 عاملين بالسكك الحديدية، بغرض "سؤالهم في شأن أوجه القصور التي ترتَّب عليها وقوع الحادث، لتحديد المسؤولية الجنائية عن الحادث".



وأوضحت النيابة، أنها "سوف توالي إصدار قراراتها تباعاً في هذا الخصوص، حسب ما تسفر عنه التحقيقات"، دون مزيدٍ من التفاصيل حول توقيتات القبض والاستدعاء والاحتجاز.



وأعلنت وزارة النقل المصرية، الجمعة، اصطدام قطارين، في منطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن انقلاب جرار (قاطرة) القطار الأول، وعربتين من مؤخرة القطار الثاني، فيما أمر النائب العام بتشكيل لجنة سباعية تضم مختصين عسكريين، لتحديد المسؤولين عن الحادث.



وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة المصرية بخصوص الحادث، هي 42 متوفَّى و133 مصاباً، بحسب تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، أمس السبت، عن شريف وديع مستشار وزير الصحة.





