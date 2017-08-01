نايضة بالفيسبوك ..سخط ولغط حول تصريحات ''نوال لسعداوي'' وتطاولها على الذات الإلهية والمغاربة مقلقين ﻿

ضجة وسخط بمواقع التواصل الإجتماعي بمنشورات تتناول قضية استدعاء الدكتورة نوال السعداوي ، الناشطة المصرية المثيرة للجدل، بسبب مشاركتها في لقاء مفتوح بطنجة خلال الأيام الأخيرة .

''شوف تيفي''

ضجة وسخط بمواقع التواصل الإجتماعي بمنشورات تتناول قضية استدعاء الدكتورة نوال السعداوي ، الناشطة المصرية المثيرة للجدل، بسبب مشاركتها في لقاء مفتوح بطنجة خلال الأيام الأخيرة .

حيث وصفتها جل التدوينات بالملحدة المصرية التي تبث إلحادها بين المغاربة عبر تصريحاتها الأخيرة وتوجيهاتها الاستفزازية لعقيدة المغاربة وثوابتهم الدينية.

ومما أثار حفيظة المغاربة قول السعداوي ''والدي قال لي ناقشي الله ولا تطيعيه'' ، وأن الدين يقف أمام تحرر الإنسان ومنعه من الإبداع، وهو سبب ظلم وقهر النساء مؤكدة أن المرأة المسلمة تعيش الفقر والتهميش وعدم المساواة بسبب الدين الإسلامي والديانات السماوية .





