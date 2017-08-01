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''محمد يتيم''..ردا على الإنتقادات..أنا في عطلة

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 16:22 محمد يتيم..ردا على الإنتقادات..أنا في عطلة | بوليتيك
''محمد يتيم''..ردا على الإنتقادات..أنا في عطلة
صرح وزير الشغل والإدماج المهني ''محمد يتيم'' في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' قبل قليل، بأنه يتواجد في عطلة، رافضا التعليق على الإنتقادات الشديدة التي رافقت هجومه على ضيوف شبيبة حزب العدالة والتنمية.


بوليتيك
شوف تيفي


صرح وزير الشغل والإدماج المهني ''محمد يتيم'' في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' قبل قليل، بأنه يتواجد في عطلة، رافضا التعليق على الإنتقادات الشديدة التي رافقت هجومه على ضيوف شبيبة حزب العدالة والتنمية.

ورفض القيادي في حزب ''المصباح'' في حديث مقتضب الحديث حول أي موضوع، بمبرر تواجده في عطلة، رغم الزوبعة التي رافقت مقال تحليل بالموقع الرسمي للحزب.

وبرر قياديون بالحزب موقف محمد يتيم الجديد أن راجع لعدم إستدعائه للملتقى خاصة بعد صفته الجديدة كوزير في حكومة العثماني، حيث لازال غالبية أعضاء شبيبة الحزب يرفضون الإستماع لمحمد يتيم منذ مشاركته في الحكومة الحالية.




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