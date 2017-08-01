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إحباط مخطط إرهابي لشن سلسلة من الهجمات ضد المسلمين على الأراضي البريطانية

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 16:20 إحباط مخطط إرهابي لشن سلسلة من الهجمات ضد المسلمين على الأراضي البريطانية | دولي
إحباط مخطط إرهابي لشن سلسلة من الهجمات ضد المسلمين على الأراضي البريطانية
تم فتح تحقيق من طرف الشرطة البريطانية في تخطيط 40 شخصا من النازيين الجدد، لشنّ سلسلة من الهجمات ضد المسلمين على الأراضي البريطانية.

"شوف تيفي"

تم فتح تحقيق من طرف الشرطة البريطانية في تخطيط 40 شخصا من النازيين الجدد، لشنّ سلسلة من الهجمات ضد المسلمين على الأراضي البريطانية.

وحسب ما نقلت صحيفة صنداي تايمز الأحد فإن غالبية المشتبه بهم المنتمين لليمين المتطرف، يعيشون في وركشاير، وقد كثفوا نشاطهم منذ يونيو من العام الماضي، بعد اغتيال النائب في مجلس العموم جو كوكس المؤيد لحقوق اللاجئين، وهو ما اضطر جهاز الاستخبارات MI5 للانضمام للتحقيقات.

ويضيف نفس المصدر أن هؤلاء مختلفون عن أولئك الذين يقومون باعتداءات مدفوعة بكراهية المسلمين، رداً على الهجمات التي ينفذها مسلحون ينتمون لجماعات مسلحة.
وتفيد التقارير، أن مخططات هجمات النازيين الجدد، تعتمد على تعارفهم مع ممثلي الجاليات المسلمة، ودراسة عمل المنظمات والجمعيات الإسلامية، وتوقع نفس المصدر ازدياد عدد الهجمات الإرهابية المنظمة، التي يشنها المتطرفون اليمينيون.

وأضافت الصحيفة أن إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية تكشف عن اعتقال 48 شخصاً بتهم إرهابية، تتعلق باليمين المتطرف في هذا العام حتى شهر مارس الماضي، وأن هذا الرقم يمثل نحو خمسة أضعاف الأشخاص العشرة الذين اعتقلوا بتهم مشابهة خلال الـ 12 شهراً السابقة لتلك الفترة.

هذا وقد فرضت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، في ديسمبر الماضي، حظرا على نشاط النازيين الجدد (National Action) أي "العمل الوطني"، بعد ترحيبهم باغتيال النائب كوكس.

 

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