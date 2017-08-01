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عاجل..دولة إسلامية قريبة من المغرب تعلن المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 16:11 عاجل..دولة إسلامية قريبة من المغرب تعلن المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث | دولي
عاجل..دولة إسلامية قريبة من المغرب تعلن المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث
أفاد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، يومه الأحد ، أن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور، يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث.

"شوف تيفي"

أفاد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، يومه الأحد ، أن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور، يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث.

وحسب وسائل إعلام تونسية فقد قال السبسي، في خطاب ألقاه بقصر قرطاج بمناسبة العيد الوطني للمرأة: ''إذا فكرنا في التناصف فذلك لأن الدستور فرضه، لذلك يجب أن نذهب في هذا الإتجاه''، متابعا: ''ولكن، لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف فإننا نخالف الدين وهذا غير صحيح''.

وأكد السبسي حسب نفس المصادر على ضرورة مراعاة دستور الدولة المدني والدين الإسلامي للتونسيين، وعدم القيام بإصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي. وقال: ''ولكن، يجب أن نقول إن هناك اتجاها للمساواة بينهم في جميع الميادين''، معتبرا أن المسألة كلها تتمحور حول المساواة في الإرث، مشيرا إلى أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما يتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها.

 

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