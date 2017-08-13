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عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بين الصويرة وآسفي..تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بين الصويرة وآسفي..تفاصيل مروعة

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عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بين الصويرة وآسفي..تفاصيل مروعة

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 14:52 عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بين الصويرة وآسفي..تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بين الصويرة وآسفي..تفاصيل مروعة
شهدت الطريق الرابطة بين سبت جزولة و ثلاثاء بوكدرة المتواجدة بين مدينتي آسفي والصويرة، يومه الأحد، فاجعة طرقية حقيقية، عقب اصطدام سيارة من نوع ''بيكوب'' محملة بالدواجن مع شاحنة صغيرة.

"شوف تيفي"


شهدت الطريق الرابطة بين سبت جزولة و ثلاثاء بوكدرة المتواجدة بين مدينتي آسفي والصويرة، يومه الأحد، فاجعة طرقية حقيقية، عقب اصطدام سيارة من نوع "بيكوب" محملة بالدواجن مع شاحنة صغيرة.
وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص هذا الحادث الخطير، وقع بسبب السرعة المفرطة وعدم احترام حق الأسبقية، حيث اصطدمت الشاحنة بالسيارة المحملة بالدواجن ما أسفر عن مقتل سائقها على الفور.

وفور وقوع الحادثة المروعة، حلت مصالح الدرك الملكي بعين المكان، وقامت بالمعاينة، قبل نقل جثمان السائق إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بآسفي.

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المغرب شوف تيفي سبت جزولة الدرك الملكي بيكوب

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