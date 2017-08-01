برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى ولي عهد أبو ظبي إثر استشهاد أربعة من أفراد القوات المسلحة الإماراتية دفاعا عن سيادة اليمن ووحدته ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك إثر استشهاد أربعة

"شوف تيفي"+"و م ع"



بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك إثر استشهاد أربعة أفراد من القوات المسلحة الإماراتية أثناء تأديتهم لمهمتهم في محافظة شبوة دفاعا عن سيادة اليمن الشقيق ووحدته.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن خلاله للأسر المكلومة، عن أحر التعازي وأخلص مشاعر التضامن والمواساة، ضارعا إلى الله جل وعلا أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم سموه وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تضرع الملك إلى الله تعالى أن يحفظ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأسرته الأميرية المبجلة من كل سوء.





