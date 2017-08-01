 خطير.. مضاربة خايبة بين مغاربة وجزائريين في مهرجان بكندا..وها شنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بين الصويرة وآسفي..تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بين الصويرة وآسفي..تفاصيل مروعة

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى ولي عهد أبو ظبي إثر استشهاد أربعة من أفراد القوات المسلحة الإماراتية دفاعا عن سيادة اليمن ووحدته | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى ولي عهد أبو ظبي إثر استشهاد أربعة من أفراد القوات

فيديو جد خطير..حضيو راسكم: شوفو مجرم كيرمي الحجر من القنطرة على السيارات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حضيو راسكم: شوفو مجرم كيرمي الحجر من القنطرة على السيارات

خطير.. مضاربة خايبة بين مغاربة وجزائريين في مهرجان بكندا..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير.. مضاربة خايبة بين مغاربة وجزائريين في مهرجان بكندا..وها شنو وقع

البيجديون...محمد يتيم غاضب لعدم إستدعائه لملتقى الشبيبة ومنزعج لفشل تيار الإستوزار | بوليتيك

''البيجديون''...''محمد يتيم'' غاضب لعدم إستدعائه لملتقى الشبيبة ومنزعج لفشل ''تيار الإستوزار''

الملك محمد السادس يعزي الرئيس المصري إثر الحادث المروع لاصطدام قطارين شرق الإسكندرية | بوليتيك

الملك محمد السادس يعزي الرئيس المصري إثر الحادث المروع لاصطدام قطارين شرق الإسكندرية

عاجل ..نايضة في شاطئ عين الذياب..وها شنو واقع في هاذ اللحظات | حوادث و حقوق

عاجل ..نايضة في شاطئ عين الذياب..وها شنو واقع في هاذ اللحظات

قطرات مطرية ورعدية وطقس حار يصل إلى 43 درجة بهذه المناطق غدا الاثنين | مجتمع

قطرات مطرية ورعدية وطقس حار يصل إلى 43 درجة بهذه المناطق غدا الاثنين

مثير... الحزب الشيوعي الاسباني يعترف بمغربية سبتة ومليلية | بوليتيك

مثير... الحزب الشيوعي الاسباني يعترف بمغربية سبتة ومليلية

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

خطير.. مضاربة خايبة بين مغاربة وجزائريين في مهرجان بكندا..وها شنو وقع

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 14:23 خطير.. مضاربة خايبة بين مغاربة وجزائريين في مهرجان بكندا..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
خطير.. مضاربة خايبة بين مغاربة وجزائريين في مهرجان بكندا..وها شنو وقع
كشف موقع '' TSA '' الجزائري يومه الأحد، أن مناوشات بين شبان من أصول جزائرية وآخرين من أصول مغربية، تسببت في إلغاء مهرجان أقيم الليلة الماضية في ضواحي شمال مدينة مونتريـال الكندية، وتطورت تلك المناوشات

"شوف تيفي"

 

كشف موقع " TSA " الجزائري يومه الأحد، أن مناوشات بين شبان من أصول جزائرية وآخرين من أصول مغربية، تسببت في إلغاء مهرجان أقيم الليلة الماضية في ضواحي شمال مدينة مونتريـال الكندية، وتطورت تلك المناوشات إلى عراك بين المجموعتين مما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب، بينما اضطر المنظمون لإلغاء الحفل.

وأوضح الموقع الجزائري بأنه لم تتضح أسباب تلك المناوشات التي بدأت باشتباكات بين نحو 200 شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة والذين هاجموا الشرطة التي كانت حاضرة لتأمين التظاهرة، ما دفع قوات الأمن إلى الاستنجاد بقوات مكافحة الشغب لتفريق الشباب، وتسببت تلك الأحداث التي استعملت فيها الحجارة في قطع الطريق السريع المؤدي إلى شمال مونتريال جزئيا، وقالت مصالح الشرطة أن تلك الأحداث خلفت إصابة شخصين بجروح بينهم شرطي، فيما ألقي القبض على شاب يبلغ من العمر 15 عاما.

وأكد ذات الموقع أن وسائل إعلام محلية كندية، نقلت عن منظمة المهرجان، قولها أن "شباب جزائريين اشتبكوا مع شباب من أصول مغربية"، وذكرت بأن تلك المناوشات تقع باستمرار في كل الحفلات التي يلتقي فيها الشباب الجزائريين والمغاربة، وأضافت " فعلوا الشيء نفسه قبل بضعة أسابيع في مونتريال خلال احتفالية نظمتها الجالية المغربية للاحتفال بعيد العرش".

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجزائري مهرجان الشباب الشرطة مناوشات كندا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بين الصويرة وآسفي..تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بين الصويرة وآسفي..تفاصيل مروعة

فيديو جد خطير..حضيو راسكم: شوفو مجرم كيرمي الحجر من القنطرة على السيارات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حضيو راسكم: شوفو مجرم كيرمي الحجر من القنطرة على السيارات

عاجل ..نايضة في شاطئ عين الذياب..وها شنو واقع في هاذ اللحظات | حوادث و حقوق

عاجل ..نايضة في شاطئ عين الذياب..وها شنو واقع في هاذ اللحظات

يا ربي السلامة.. وفاة خيال خلال التبوريدة بمراكش+فيديو يوثق لحظة الحادث | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. وفاة خيال خلال التبوريدة بمراكش+فيديو يوثق لحظة الحادث

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في مغرب 2017.. كاريان وسط الدارالبيضاء والساكنة تعاني.. الناس كاملين استافدو و حنا مزالين عايشين وسط الكلاب و الفيران و الثلوث | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

في مغرب 2017.. كاريان وسط الدارالبيضاء والساكنة تعاني.. الناس كاملين استافدو و حنا مزالين عايشين وسط الكلاب و الفيران و الثلوث

شكاية مؤثرة..فتحت على عيني فالسقاط دارو ليا خطأ طبي ضربو ليا الشبكة ودابا مكنشوف والو بعيني | حالة خاصة

شكاية مؤثرة..فتحت على عيني فالسقاط دارو ليا خطأ طبي ضربو ليا الشبكة ودابا مكنشوف والو بعيني

نسولو الناس: واش تفضل زوجة صغيرة و فقيرة و لاكبيرة عليك ولاباس عليها؟..أجوبة مثيرة | نسولو الناس

نسولو الناس: واش تفضل زوجة صغيرة و فقيرة و لاكبيرة عليك ولاباس عليها؟..أجوبة مثيرة

الحقائق الكاملة لجريمة ذبح ملتحي لطفل قاصر و اغتصابه بمقبرة اليهود على لسان شاهدة على الحادثة | خارج البلاطو

الحقائق الكاملة لجريمة ذبح ملتحي لطفل قاصر و اغتصابه بمقبرة اليهود على لسان شاهدة على الحادثة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بين الصويرة وآسفي..تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

عاجل وبالصور..فاجعة طرقية بين الصويرة وآسفي..تفاصيل مروعة

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى ولي عهد أبو ظبي إثر استشهاد أربعة من أفراد القوات المسلحة الإماراتية دفاعا عن سيادة اليمن ووحدته | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى ولي عهد أبو ظبي إثر استشهاد أربعة من أفراد القوات

فيديو جد خطير..حضيو راسكم: شوفو مجرم كيرمي الحجر من القنطرة على السيارات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حضيو راسكم: شوفو مجرم كيرمي الحجر من القنطرة على السيارات

خطير.. مضاربة خايبة بين مغاربة وجزائريين في مهرجان بكندا..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير.. مضاربة خايبة بين مغاربة وجزائريين في مهرجان بكندا..وها شنو وقع

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.