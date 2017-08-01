خطير.. مضاربة خايبة بين مغاربة وجزائريين في مهرجان بكندا..وها شنو وقع ﻿

كشف موقع '' TSA '' الجزائري يومه الأحد، أن مناوشات بين شبان من أصول جزائرية وآخرين من أصول مغربية، تسببت في إلغاء مهرجان أقيم الليلة الماضية في ضواحي شمال مدينة مونتريـال الكندية، وتطورت تلك المناوشات

"شوف تيفي"

كشف موقع " TSA " الجزائري يومه الأحد، أن مناوشات بين شبان من أصول جزائرية وآخرين من أصول مغربية، تسببت في إلغاء مهرجان أقيم الليلة الماضية في ضواحي شمال مدينة مونتريـال الكندية، وتطورت تلك المناوشات إلى عراك بين المجموعتين مما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب، بينما اضطر المنظمون لإلغاء الحفل.

وأوضح الموقع الجزائري بأنه لم تتضح أسباب تلك المناوشات التي بدأت باشتباكات بين نحو 200 شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة والذين هاجموا الشرطة التي كانت حاضرة لتأمين التظاهرة، ما دفع قوات الأمن إلى الاستنجاد بقوات مكافحة الشغب لتفريق الشباب، وتسببت تلك الأحداث التي استعملت فيها الحجارة في قطع الطريق السريع المؤدي إلى شمال مونتريال جزئيا، وقالت مصالح الشرطة أن تلك الأحداث خلفت إصابة شخصين بجروح بينهم شرطي، فيما ألقي القبض على شاب يبلغ من العمر 15 عاما.

وأكد ذات الموقع أن وسائل إعلام محلية كندية، نقلت عن منظمة المهرجان، قولها أن "شباب جزائريين اشتبكوا مع شباب من أصول مغربية"، وذكرت بأن تلك المناوشات تقع باستمرار في كل الحفلات التي يلتقي فيها الشباب الجزائريين والمغاربة، وأضافت " فعلوا الشيء نفسه قبل بضعة أسابيع في مونتريال خلال احتفالية نظمتها الجالية المغربية للاحتفال بعيد العرش".