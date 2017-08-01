''البيجديون''...''محمد يتيم'' غاضب لعدم إستدعائه لملتقى الشبيبة ومنزعج لفشل ''تيار الإستوزار'' ﻿

كشف قيادي بشبيبة العدالة والتنمية، أن هجوم محمد يتيم على ضيوف ملتقى شبيبة الحزب، زاد من إحتقان الأوضاع داخل المصباح، حيث أضحى الجميع اليوم يطرح السؤال حول الخروج الإعلامي المفاجئ لمحمد يتيم.



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كشف قيادي بشبيبة العدالة والتنمية، أن هجوم محمد يتيم على ضيوف ملتقى شبيبة الحزب، زاد من إحتقان الأوضاع داخل المصباح، حيث أضحى الجميع اليوم يطرح السؤال حول الخروج الإعلامي المفاجئ لمحمد يتيم.



وأضاف ذات المصدر، أن محمد يتيم لم يستدعى لملتقى الشبيبة، وهذه رسالة كان على الوزير إلتقاطها، فحتى الندوة التي كان ينتظر أن يظهر فيها محمد يتيم تم إستبداله بالقيادي بالحزب المجمدة أنشطته ''عبد العزيز افتاتي''، حيث أن الغالبية العظمى بالحزب غاضبة من إستوزار محمد يتيم بل من تواجده أصلا بين قيادات الحزب.



وأوضح ذات المصدر، ''الجميع يرفض حضور محمد يتيم والغالبية تريده فقط لزوم الصمت، لكن خرجاته المتتالية أضحت تثير الشكوك حول الكلام السابق بكون تيار الإستوزار يسعى لمحاصرة بن كيران شهورا فقط على موعد المؤتمر، بل فشل في محاصرة شعبية بن كيران وسط أعضاء الحزب.





وخلف مقال تحليلي للوزير والقيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم نقاشا كبيرا بين صفوف منتسبي الحزب بعد مهاجمته لضيوف شبيبة الحزب خلال ملتقاها ‍13 بفاس، ضدا على قرارات الأمين العام للحزب.



وأول ردود الفعل للغضب الذي يسود بين صفوف الحزب، جاء من البرلمانية المثيرة للجدل ''امنة ماء العينين'' من خلال تدوينة على حائطها بالفايسبوك، أنها إعتذرت للضيوف الذين أساء إليهم مقال ''محمد يتيم'' مؤكدة بأن حزب العدالة والتنمية ليس حزب الملائكة المنزلين من خلال تدوينة على حائطها بالفايسبوك.



وعلق العضو بشبيبة الحزب، ''حسن حمورو'' من خلال تدوينة على صفحته بالفايسبوك بالقول ''وأنا أقرأ مقالة وزير الشغل الأخ عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية محمد يتيم، خاصة الفقرات التي هاجم فيها بشكل مجاني عددا من رموز اليسار الديمقراطي في اللحظة السياسية الراهنة... تذكرت مبدأ ''التعاون مع الغير على الخير'' أحد مبادئ ''التوحيد والاصلاح''وكيف كان التأصيل له يشغل قيادة الحركة والحزب وعلى رأسهم يتيم...''



وأضاف حمورو، '' تساءلت ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بمبدأ أم مجرد تكتيك يتغير بتغير الموقع والعلاقات... تساءلت هل هذا ''الغير'' أصبح هو أخنوش واتحاد لشكر وكتيبة ''خدام الدولة''، وهل هذا ''الخير'' أصبح هو بضع حقائب وزارية في حكومة ''انقلابية'' على نتائج الانتخابات... تذكرت كل المحاضرات واللقاءات والحوارات.. وتذكرت أيضا مشاهد من معركتي 4 شتنبر 2015 و7 أكتوبر 2016...''.





