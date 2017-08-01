الملك محمد السادس يعزي الرئيس المصري إثر الحادث المروع لاصطدام قطارين شرق الإسكندرية ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك إثر الحادث المروع لاصطدام قطارين شرق الإسكندرية والذي خلف العديد من الضحايا.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك إثر الحادث المروع لاصطدام قطارين شرق الإسكندرية والذي خلف العديد من الضحايا.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب المصري الشقيق عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهمه وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الفاجعة التي هزت مصر أول أمس الجمعة، خلفت مقتل 37 راكبا.