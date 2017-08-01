عاجل ..نايضة في شاطئ عين الذياب..وها شنو واقع في هاذ اللحظات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن البوابة رقم 14 بشاطئ عين الذئاب بالبيضاء، شهدت قبل قليل من يومه الأحد تجمع العشرات من المصطافين، الذين تابعوا مشهد مقاومة شاب أمواج البحر العاتية للبقاء على قيد الحياة.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن البوابة رقم 14 بشاطئ عين الذئاب بالبيضاء، شهدت قبل قليل من يومه الأحد تجمع العشرات من المصطافين، الذين تابعوا مشهد مقاومة شاب أمواج البحر العاتية للبقاء على قيد الحياة.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن الشاب البالغ من العمر 22 سنة، كان يقوم بالسباحة بواسطة ما يسمى بـ "السيرف"، قبل أن يجد نفسه يصارع من أجل النجاة، ما دفع بمعلمي السباحة إلى انقاذه وانتشاله من المياه بصعوبة كبيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن الغريق، سيتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية .



