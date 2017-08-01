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قطرات مطرية ورعدية وطقس حار يصل إلى 43 درجة بهذه المناطق غدا الاثنين

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 13:20 قطرات مطرية ورعدية وطقس حار يصل إلى 43 درجة بهذه المناطق غدا الاثنين | مجتمع
قطرات مطرية ورعدية وطقس حار يصل إلى 43 درجة بهذه المناطق غدا الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى أحيان حار بالجنوب الشرقي وداخل البلاد. كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة فوق الواجهة

"شوف تيفي"


تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى أحيان حار بالجنوب الشرقي وداخل البلاد. كما سيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة فوق الواجهة المتوسطية، وستكون مصحوبة بقطرات مطرية من المحتمل أن تكون محليا رعدية.

فضلا عن تشكل سحب كثيفة أو أحيانا غير مستقرة فوق السهول الشمالية الغربية قد تعطي قطرات مطرية رعدية ومحلية خلال الصباح. وستهم سحب منخفضة كثيفة نوعا ما باقي السواحل الأطلسية، فيما ستتمركز سحب غير مستقرة ورعدية مع مرور الساعات مصحوبة بزخات رعدية ومحلية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحه الشرقية والهضاب العليا والريف.

وستكون السماء غائمة بالسهول الشمالية الغربية وقليلة السحب بباقي المناطق، مع زوابع رملية ستهم الأقاليم الجنوبية.

وستبقى الرياح شرقية معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة، وستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الغربي بالسهول الشمالية، من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية، ومن الشمال بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي أو الغربي بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و27 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية وبالسفوح الجنوبية الشرقية والسايس ومنطقة طنجة واللوكوس وسهول تادلة، وما بين 17 و23 درجة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و43 درجة جنوب وشرق الأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية، وبسهول تادلة والرحامنة والسايس، وما بين 33 و38 درجة بداخل اللوكوس والغرب والريف الغربي وهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية وداخل سوس وجنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و33 درجة بالسواحل والمرتفعات.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.



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المغرب شوف تيفي قطرات طقس حار مديرية الأرصاد الجوية

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