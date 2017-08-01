مثير... الحزب الشيوعي الاسباني يعترف بمغربية سبتة ومليلية ﻿

في حوار مع بيان اليوم لنهاية الأسبوع، كشف خالد الناصري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الحزب الشيوعي الاسباني اعترف بمغربية سبتة ومليلية في سنة 1974 أي قبل المسيرة الخضراء، وذلك بعد

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في حوار مع بيان اليوم لنهاية الأسبوع، كشف خالد الناصري عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الحزب الشيوعي الاسباني اعترف بمغربية سبتة ومليلية في سنة 1974 أي قبل المسيرة الخضراء، وذلك بعد لقاء جمع علي يعته مؤسس حزب التقدم والاشتراكية والحزب الشيوعي الاسباني في باريس، وأصدر الحزبان بلاغا يتضمن اعتراف الحزب الاسباني بمغربية سبتة ومليلية.



وقال الناصري في حواره مع بيان اليوم بمناسبة الذكرى 20 لوفاة علي يعته أن الحزب الشيوعي الاسباني تراجع بعد فترة عن اعترافه، مشيرا إلى أن القوة الاقناعية لعلي يعته مكنت من انتزاع اعتراف حزب اسباني معني بهذه القضية، ولو لفترة قليلة.



وقال الوزير السابق والقيادي بحزب التقدم والإشتراكية، أن الراحل الحسن الثاني حينما كلف علي يعته بالدفاع عن قضية الوحدة الترابية لدى عدد من زعماء الدول، كان يعلم بأنه يبعث إليهم انسانا يتسم لدى الجميع بكثير من المصداقية.



وكانت قدرة علي يعته على اقناع مخاطبيه، بمثابة معطى أساسي جعل الأحزاب الشيوعية الأوروبية في معظمها لا تسئ للمغرب حتى وإن كانت متحفظة عن استرجاع الصحراء، فهي لم تسئ إلى المغرب، والحزب الشيوعي الوحيد الذي أسأ إلى المغرب هو الحزب الشيوعي الكوبي، رغم المجهود الذي قام به علي يعتة، في الذهاب إلى كوبا والحديث مع فيديل كاسترو وطرح موضوع الصحراء المغربية معه، لكن فيديل كاسترو "كان راسو قاسح"، ومقتنعا بأشياء أخرى.





