خطير:البوحسيني تفجرها في وجه يتيم: الوزير ''غير كفؤ'' وهدفه الوحيد كرسي الوزارة ﻿

هاجمت الكاتبة والناشطة الحقوقية والسياسية لطيفة البوحسيني الوزير والقيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم، مؤكدة بأنه يتوفر على كفاءة وحيدة هي القذف والسب في سبيل الحفاظ على الأضواء

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هاجمت الكاتبة والناشطة الحقوقية والسياسية لطيفة البوحسيني الوزير والقيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم، مؤكدة بأنه يتوفر على كفاءة وحيدة هي القذف والسب في سبيل الحفاظ على الأضواء والإستوزار.



وجاء موقف لطيفة البوحسيني، التي شاركت في تأطير ندوات فكرية وسياسية بالملتقى 13 لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة فاس، ردا على مقال تحليلي لعضو الأمانة العامة لحزب المصباح ثم نشره بالموقع الرسمي للحزب.



وقالت البوحسيني في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك'' ...هناك بعض ''السياسيين'' ممن يتوفرون على ''كفاءة'' وحيدة وواحدة...هي تلك المتعلقة بالسب والقذف ...هم لا يتوجهون بالنقد....فالنقد يتطلب عمقا فكريا وسلاحا معرفيا وقدرة تحليلية وسلاسة لغوية...الأمر الذي يغيب وينتفي لديهم...فحتى ما جادت عليه بهم المدرسة العمومية المغربية، أضاعوه وهم في معركة يومية لا منتهية من أجل أن يحصلوا يوما ما على ''موقع'' تحت الشمس....أو بالأحرى بعد أن تغيب الشمس...ويخبو الضوء وتنطفأ الأنوار..من بين هؤلاء، السيد محمد يتيم...المتيم في عشق الكرسي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع...خصوصا في سياق تردي حقيقي للوضع السياسي ببلادنا...''.



وأضافت البوحسيني'' يضيف صدره من النقد الموجه له ولأمثاله ممن قبلوا المشاركة في أغلبية حكومية مغلوب على أمرها...فبدل أن يصمت هذا اليتيم إلا من حب الاستوزار، يشحذ قلمه البئيس ليتوجه بالحط ممن ينتقدون اختياره ...وطبعا دون أن يناقش أفكارهم ...ففاقد الشيء لا يعطيه...

أقول لك أيها اليتيم من تصور سياسي حقيقي، أن أحسن رد على اختيارك البئيس هو حراك الريف المبارك...الذي لم تستطع أن تصيغ بشأنه ولا جواب واحد...ستنسى كما نسي من قبلك ممن تخلوا على الموقف مقابل الموقع ومعه امتيازات بئيسة..''.



