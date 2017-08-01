بعد نفيه رفقة 20 جزائري ببوركينافاصو... قيادي بالشبيبة الإسلامية يعود للمغرب ﻿

كشف مصدر مطلع، عن نجاح تدخلات كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد وأحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لعودة أحد شيوخ الشبيبة الإسلامية المنفيين ببوركينافاصو

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كشف مصدر مطلع، عن نجاح تدخلات كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد وأحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لعودة أحد شيوخ الشبيبة الإسلامية المنفيين ببوركينافاصو "بشلاح محمد".

وأوضح ذات المصدر، أن "بشلاح محمد" البالغ من العمر 80 سنة تم نفيه من قبل فرنسا رفقة 20 جزائريا نحو جمهورية بوركينافاصو لحوالي 23 سنة تقريبا، عقب قرار لوزارة الداخلية سنة 1994.

وأضاف ذات المصدر، أنه مباشرة بعد عودة "بشلاح" يوم أمس للمغرب، تم الإستماع إليه من قبل عناصر بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي أخلت سبيله بعد ساعات.

وقال ذات المصدر، أن المساعي التي قادها مصطفى الرميد منذ سنوات أثمرت أخيرا عودة بشلاح لأرض الوطن، حيث كان ضمن الشباب الأولين المنخرطين إبان سبعينات القرن الماضي في صفوف مايعرف بالشبيبة الإسلامية النواة الأولى لحزب العدالة والتنمية.