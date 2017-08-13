بالصور.. ها شحال الثمن ديال حذاء الأمير مولاي الحسن ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لحذاء قيل إنه هو نفس الحذاء الذي ارتداه الأمير مولاي الحسن خلال قيامه بزيارة رفقة والده الملك محمد السادس إلى الملك السعودي سلمان بن عبد

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لحذاء قيل إنه هو نفس الحذاء الذي ارتداه الأمير مولاي الحسن خلال قيامه بزيارة رفقة والده الملك محمد السادس إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بمقر إقامته بطنجة.

وحسب ناشري الصور فإن سعر حذاء الأمير مولاي الحسن يبلغ 820 أورو، أي حوالي 8 آلاف درهم مغربية، وهو ما جعل النشطاء المغاربة يتفاعلون بكثافة معبرين عن إعجابهم الكبير بالحذاء، واصفين الأمير مولاي الحسن بـ "الأمير الأنيق".

ومن جهة أخرى، أكد نشطاء أن أناقة الأمير مولاي الحسن شبيهة بأناقة والده الملك محمد السادس، كما أنها تذكرهم بأناقة الملك الراحل الحسن الثاني.



