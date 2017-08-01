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مثير.. فتاة شابة خطفات عريسها قبل يومين من عرسها وصوراتو عريان

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 10:03 مثير.. فتاة شابة خطفات عريسها قبل يومين من عرسها وصوراتو عريان | حوادث و حقوق
مثير.. فتاة شابة خطفات عريسها قبل يومين من عرسها وصوراتو عريان
أمرت سلطات التحقيق السعودية، بإحالة شابة في العشرين من عمرها وصديقتها، إلى دار الفتيات بمكة المكرمة، على خلفية اتهامهما بخطف عريس إحداهما، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية نهاية الأسبوع

"شوف تيفي"


أمرت سلطات التحقيق السعودية، بإحالة شابة في العشرين من عمرها وصديقتها، إلى دار الفتيات بمكة المكرمة، على خلفية اتهامهما بخطف عريس إحداهما، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية نهاية الأسبوع الجاري.

وحسب صحيفة عاجل السعودية فإن الفتاتين اختطفا الشاب بغرض فسخ عقد زواجه من احدهما، وذلك قبل يومين من إجراء مراسم الزفاف، تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة بمحافظة ميسان، وقد بدأت الواقعة عندما تلقى العريس اتصالًا هاتفيًا من عروسه للحضور إلى بني مالك لإنهاء ترتيبات عش الزوجية، ليفاجأ بشخصين في الطريق انتحلا صفة رجال شرطة، وانهالا عليه بالضرب، وقيداه ونقلاه إلى منطقة منعزلة وقاما بتعريته وتصويره والاستيلاء على مبلغ 20 ألف ريال كان بحوزته.

وأشارت الصحيفة السعودية أن العريس، أصيب بالدهشة عندما علم من الشرطة أنه ليس مطلوبًا في القسم، فأبلغ البحث الجنائي بما جرى له من خطف وضرب وسرقة لتبدأ الجهات المختصة بالتحقيق في الحادث، ولم يستطع الشاب المختطف الإدلاء بأي تفاصيل عن الخاطفين أو مركبتهما، لكنه قال أنه ذهب إلى المنطقة التي جرى التعدي عليه فيها بناء على اتصال من عروسه، وتم استدعاء الفتاة عن طريق ولي أمرها، لكن الفتاة أنكرت حدوث أي اتصال مع خطيبها في ذلك اليوم، ولم يكن هناك دليل مادي بعد حذف سجل الاتصالات.

وأكدت ذات المصادر أن الأقدار، شاءت أن تنجح الشرطة، عصر يوم الزفاف، في القبض على الشابين المشتبه في تنفيذهما جريمة الخطف، ليعترفا بالواقعة، وبأن العروس وراء التخطيط للجريمة ومعها صديقتها، وبالتحقيق مع العروس، انهارت بالبكاء واعترفت بجريمتها وقالت إنها أرادت إفساد هذه زواجها.

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