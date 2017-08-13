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سميرة سعيد تتصدر قائمة الفنانين المغاربة حسب المجلة العالمية فوربس Forbes

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 03:41 سميرة سعيد تتصدر قائمة الفنانين المغاربة حسب المجلة العالمية فوربس Forbes | ثقافة و فنون
سميرة سعيد تتصدر قائمة الفنانين المغاربة حسب المجلة العالمية فوربس Forbes
تصدرت النجمة ''سميرة سعيد'' قائمة الفنانين المغاربة، حسب مجلة فوربس الأمريكية، ونشرت المجلة لائحة ضمت أهم 100 شخصية عربية شهيرة، ضمت 3 فنانين مغاربة، وجاءت الديفا في المركز الأول.

''شوف تيفي''

تصدرت النجمة "سميرة سعيد" قائمة الفنانين المغاربة، حسب مجلة فوربس الأمريكية، ونشرت المجلة لائحة ضمت أهم 100 شخصية عربية شهيرة، ضمت 3 فنانين مغاربة، وجاءت الديفا في المركز الأول.

وأوضحت فوربس أن المعايير الثلاثة الرئيسية لاختيار النجوم هي أعداد المتابعين، على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، أنستغرام واليوتوب)، بالإضافة إلى سنوات العمل في المجال والنشاطات المؤثرة التي يقوم بها النجوم.

كما أشارت "فوربس"، إلى أن الشخصيات العامة تستطيع إحداث تأثير أكبر، والاستفادة ماديا من شهرتها أكثر من أي وقت مضى.

وتصدرت الديفا القائمة كأول فنانة مغربية باحتلالها المركز الــ 23 عربيا، والأول على مستوى المغرب، بــ 3.8 مليون متابع على مواقع التواصل.

وكانت "سميرة سعيد" قد تألقت مؤخرا بحفل تاريخي ضمن فعاليات مهرجانات بعلبك، كأول فنانة مغربية تقف على هذا المسرح العريق، حيث حققت نجاحا كبيرا واستقطب حفلها جمهورا حضر من مختلف بلدان العالم: السويد، سويسرا، إسبانيا، تونس، والإمارات، ومن مدن مختلفة من لبنان.

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