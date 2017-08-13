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فاطمة وشاي قالت شي كلام كبير على الممثلة سكينة درابيل وهي ترد عليها حتى هي فالفيسبوك

بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 01:32 فاطمة وشاي قالت شي كلام كبير على الممثلة سكينة درابيل وهي ترد عليها حتى هي فالفيسبوك | ثقافة و فنون
فاطمة وشاي قالت شي كلام كبير على الممثلة سكينة درابيل وهي ترد عليها حتى هي فالفيسبوك
في تدوينة خارجة عن المألوف قل نظيرها بين الفنانين كتبت الفنانة فاطمة وشاي ''والله احببت هذه الممثلة الرائعة...؟'' معلقة على مشهد كوميدي للفنانة سكينة درابيل رفقة الفنان محمد كاظمي من خلال فيديو تم

"شوف تيفي"

في تدوينة خارجة عن المألوف قل نظيرها بين الفنانين كتبت الفنانة فاطمة وشاي "والله احببت هذه الممثلة الرائعة...؟" معلقة على مشهد كوميدي للفنانة سكينة درابيل رفقة الفنان محمد كاظمي من خلال فيديو تم تداوله على صفحات الفيسبوك.

ولم تفوت الفرصة سكينة درابيل "الممثلة الرائعة" كما وصفتها الفنانة فاطمة وشاي لترد عليها بكل احترام وتقدير "الله يكبر بيك فنانتنا الكبيرة". وهو ما حدا بالفنانة فاطمة وشاي لتضيف تعليقا على تدوينتها بالثناء عليها واعجابها بطاقتها الهائلة وتلقائيتها في الاداء قائلة لها:

"تستحقين كل الحب والثناء حبيبتي ... اعجبت كثيرا بالطاقة الهائلة التي تمتلكين... وبتلقائيتك العجيبة في الأداء.. واصلي على ذلك النهج ايتها الجميلة، وفقك الله عزيزتي".

هذا الحب المتبادل بين جيلين من الممثلات غير مألوف في الساحة الفنية وجاء عكس ما يروج بين الفنانين في العالم من تطاحنات ومناطحات بالسب والقذف الذي تتبادله بعض النجمات في عالم الفن فيما بينهن بحكم الغيرة والمنافسة غير الشريفة ، مطبقين في ذلك المثل الشعبي "خوك في الحرفة عدوك" بحذافيره .

وأمام هذا السلوك الحضاري والأسلوب الراقي الذي تعاملت به كل من "الفنانة الكبيرة" فاطمة وشاي و"الممثلة الرائعة" سكينة درابيل لا يسعنا الا ان نتمن عاليا هذه الظاهرة الصحية بين الفنانتين ونتمنى ان تتفشى مثل هذه المعاملة وتنتشر بشكل كبير في الاوساط الفنية ... وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

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