قتيل وجرحى ..حصيلة احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف في فرجينيا بأمريكا ﻿

قتل شخص وجرح آخرون اليوم السبت بعدما صدمت سيارة حشد من المناوئين لتجمع نظمه القوميون البيض في مدينة ''شارلوتس فيل'' بولاية فرجينيا تحت شعار ''وحدوا اليمين''، بعد منع السلطات لهم، في آخر حصيلة رسمية.

''شوف تيفي'':وكالات

قتل شخص وجرح آخرون اليوم السبت بعدما صدمت سيارة حشد من المناوئين لتجمع نظمه القوميون البيض في مدينة "شارلوتس فيل" بولاية فرجينيا تحت شعار "وحدوا اليمين"، بعد منع السلطات لهم، في آخر حصيلة رسمية.

وكانت ولاية فيرجينيا قد أعلنت حالة الطوارئ، فيما دعا الرئيس دونالد ترامب الأمريكيين في تغريدة على تويتر إلى الوحدة وإدانة "كل أشكال الكراهية"، حيث صدمت سيارة حشدا من المحتجين في مدينة "شارلوتس فيل" في الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل شخص وسقوط العديد من الجرحى، وذلك بعدما منعت السلطات تجمعا لليمين المتطرف في هذه المدينة في ولاية فيرجينيا، بحسب ما روى شهود.

وأظهر شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة داكنة اللون تصدم بعنف مؤخرة سيارة أخرى قبل أن تنطلق مجددا في اتجاه الخلف وسط المتظاهرين. وأظهرت مشاهد أخرى جرحى ممددين أرضا.