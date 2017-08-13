قربالة في الداخلة بسبب صيد سياح أجانب لأحد الأسماك الممنوع اصطيادها والمسؤولين مغمضين عينيهم‎ ﻿

توصلت '' شوف تيفي'' بإخبارية تفيد على أن بعض السياح الأجانب المتواجدين في أحد المخيمات الترفيهية بالداخلة، قد أقدموا مؤخرا على اصطياد نوع من أنواع الأسماك الممنوع اصطيادها في هذه الفترة، ويعرف هذا

''شوف تيفي'':

توصلت " شوف تيفي" بإخبارية تفيد على أن بعض السياح الأجانب المتواجدين في أحد المخيمات الترفيهية بالداخلة، قد أقدموا مؤخرا على اصطياد نوع من أنواع الأسماك الممنوع اصطيادها في هذه الفترة، ويعرف هذا النوع بسمك "كوربين" ويعود منعه نظرا لكونه في فترة طرح البيض.

وقد أثار الخبر سخط ممتهني الصيد البحري بالداخلة الذين توجهوا إلى مركز الشرطة لتقديم الشكاية، إلا أن المسؤول به أكد أن الأمر ليس من اختصاصه ولا يمكنه التدخل إلا بأوامر من المصالح المعنية، التي هي الأخرى نفت أن تكون على علم بهذه التجاوزات رغم توصلها من طرف المشتكين بصور تؤكد الخروقات التي قام بها السياح الأجانب، غير أنها لم تأخذها بعين الاعتبار ورفضت تحرير الشكاية.

فيما استفزت الصور التي نشرت على صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المحتضن للسياح،ساكنة الداخلة، حيث نشرت "البحارة" سعاد السعدي خريجة معهد العلوم البحرية تدوينة تندد فيها ما وقع قائلة: " هاد سوياح نفسهم لي بسبابهم تمنعنا من نصب خيامنا و تحرمنا من أننا نتبحرو فبحرنا على ودهم كملوها و جملوها بغزوات مائية مخربة للواد و جرو لي لقاو قدامهم من سرب السمك لي داخل للواد باش يفرخ".

وأضافت سعاد :"وصلات بيهم الوقاحة انهم يصوروها و يديروها فمواقع التواصل الاجتماعي وسط صمت رهيييب و عجيب للناس المعنية بالقطاعين السياحي و البحري.

و كشف مصدر موثوق به لـ"شوف تيفي" أن أصحاب النادي يتمتعون بنفوذ في مدينة الداخلة، الأمر الذي يمكنهم من الاستمرار في مسلسل الخروقات دون محاسبة أو مراقبة تذكر.

يذكر أنه بعد الضجة التي أثيرت بسبب هذه التجاوزات التي وصفها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالخطيرة، قد قام النادي بمسح الصور التي نشرها سابقا عبر صفحته بالفيس بوك للسياح بعد عودتهم من رحلة الصيد للسمك المذكور الممنوع اصطياده خلال هذه الفترة.