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''البيجيدي''..نحن من حررنا الملك العمومي بأزرو وليس القائدة

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 23:53 البيجيدي..نحن من حررنا الملك العمومي بأزرو وليس القائدة | بوليتيك
''البيجيدي''..نحن من حررنا الملك العمومي بأزرو وليس القائدة
كشف الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن جماعة أزرو بإقليم إفران، التي يرأسها الحزب و بتنسيق مع مختلف المتدخلين، قامت بتحرير الملك العمومي من أصحاب المقاهي، خلال عدة مراحل، ابتدأت يوم الأربعاء

شوف تيفي

كشف الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن جماعة أزرو بإقليم إفران، التي يرأسها الحزب و بتنسيق مع مختلف المتدخلين، قامت بتحرير الملك العمومي من أصحاب المقاهي، خلال عدة مراحل، ابتدأت يوم الأربعاء المنصرم، وانتهت أمس الجمعة، وهي الخطوة التي لقيت استحسانا كبيرا من قبل الساكنة ورواد موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''.

ووفق ذات المصدر، فرئيس الجماعة أوضح بأنه اقترح الفكرة على عامل المنطقة وطلب منه التعاون لحل هذا المشكل الذي وصفه بـ''الكبير''، قائلا إن '' العامل رحب بالفكرة، وقال لي سأعطيك كل ما تريد حتى يتم حل هذا الإشكال''، مردفا أنه ''بعد ذلك قمت بعقد لقاء يوم الأربعاء المنصرم، استدعيت له مختلف المتدخلين في الموضوع، ووضعنا خطة لتحرير الملك العمومي''.

وتابع أنه تم عقد لقاءات تحسيسية مع أصحاب المقاهي، ''أخبرناهم أن ما يقومون به ''ماشي معقول''، مضيفا أن معظمهم تفهم، باستثناء أحدهم وقع لنا مشكل كبير معه، حيث إنه ''لا يملك ترخيصا، ومع ذلك قام بتهديدنا وقال في حقنا كلاما نابيا، مما جعلنا نقرر مع جميع المتدخلين في الملف إغلاق مقهاه إلى حين تسوية وضعيته''.

ويأتي دخول المجلس المنتخب على الخط، بعد التفاعل الكبير لرواد التواصل الإجتماعي الفايسبوك، مع صور لقائدة المنطقة وممتلة السلطة المحلية وهي تقف ميدانيا على عملية تحرير الملك العمومي.

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