الويفي سيصبح أسرع بـ100 مرة من المعدل المستخدم حاليًا ﻿

كشفت الصحيفة البريطانية ''دايلي ميل'' أنه مع الإختبارات والدراسات نجح باحثون أمريكيون بنقل بيانات الويفي لاسلكيًا عبر الموجات الكهرومغناطيسية حيث وصلت سرعة التقنية الجديدة إلى 100 مرة أسرع من المعدل

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كشفت الصحيفة البريطانية "دايلي ميل" أنه مع الإختبارات والدراسات نجح باحثون أمريكيون بنقل بيانات الويفي لاسلكيًا عبر الموجات الكهرومغناطيسية حيث وصلت سرعة التقنية الجديدة إلى 100 مرة أسرع من المعدل المستخدم حاليًا.

وأضافت التقارير أن موجات تيرا هيرتز، تسمح بنقل البيانات بسرعة تصل إلى 50 جيغابايت في الثانية، حيث تصل سرعة الويفي بأعلى معدل لها إلى 500 ميغابايت.

ومن جهته ذكر البروفيسور دانيال ميتلمان " أنه الآن أصبح ممكنا نقل البيانات عبر الموجات الكهرومغناطيسية بسرعة كبيرة وبمعدلات خطأ قليلة".