صرخة المظلومين.. هكذا حولت ''شوف تيفي'' أطفال ''الحمارة المسعورة'' ﻿

ما قامت به ''شوف تيفي'' في قضية الأطفال واطئي الحمارة المسعورة بسيدي قاسم، يحتاج إلى الوقوف عند أبعاده المهنية والأخلاقية والاجتماعية، فبعد انتشار خبر إصابة الأطفال بمرض نتيجة ممارستهم الجنس على

شوف تيفي

ما قامت به "شوف تيفي" في قضية الأطفال واطئي الحمارة المسعورة بسيدي قاسم، يحتاج إلى الوقوف عند أبعاده المهنية والأخلاقية والاجتماعية، فبعد انتشار خبر إصابة الأطفال بمرض نتيجة ممارستهم الجنس على حمارة مريضة بالسعار، شن "المعلقون الأخلاقيون" الجالسون وراء هواتفهم الذكية و"طابليطاتهم" الغالية الثمن حملة على هؤلاء الأطفال الذين تم وضعهم في قفص الاتهام، وتحكمت الرؤية الأخلاقية الضيقة في محاكمة صبيان أبرياء في هامش بدوار سيدي الكامل الذي ينقصه كل شيء، ويتسيد فيه الفقر والهشاشة والإهمال بشكل كامل ومطلق...

حل طاقم قناة "شوف تيفي" التي تعتمد سياسة القرب لتغطية ما حدث، وبطلب وموافقة من الآباء وأولياء الأطفال، نقلنا شهاداتهم الحية بأمانة، وكان ما قالوه مؤثرا جدا وشكل محاكمة للمسؤولين المحليين وعن من يتحملون إدارة شؤون ساكنة الدوار المنسي في قلب سيدي قاسم، ونتيجة لتغطية "شوف تيفي" تحول اتجاه الرأي العام بمعدل 180 درجة من الهجوم ومحاكمة الأطفال الأبرياء إلى تفهم الفايسبوكيين وعموم الرأي العام لما وقع لهؤلاء، وهذه هي الوظيفة الأساسية للإعلام، مد الناس بحقيقة ما وقع وعلى لسان المعنيين بالحدث، دون الحديث بالمصطلحات الكاذبة مثل علم من مصادر مطلعة ومقربة وشهود عيان و..و.. التي غالبا ما تتبعها أخبار مزيفة.

لقد نجحنا في إنصاف أطفال أبرياء لا يجدون فضاءات للعب ولا أين يقضون وقتهم فيما يفيدهم، وهو ما دفعهم إلى ممارسة الجنس على حمارة مريضة بالسعار وانتقل إليهم المرض، الذي كان يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على مستقبلهم، وكان لتغطية قناة "شوف تيفي" تأثير إيجابي على ما وقع لأطفال دوار سيدي الكامل، وفي غمرة هذا وقع جدل نعتبره جد مهني ويقدم مهنة الصحافة بالمغرب ونستفيد منه كصحافيين، هذه الانتقادات الصادرة عن متتبعين ونشطاء التواصل الاجتماعي تغنينا وتدفعنا دوما لتجويد منتوجنا، ونقدرها عاليا لأنها صادرة عن غيرة، ولا يهمنا من يريد الركوب على ظهر قناة"شوف تيفي" ابتغاء للشهرة أو الركوب على قضايا أطفال أبرياء قمنا بواجبنا المهني باعتزاز في تغيير سخط الرأي العام عليهم.