مؤثر...عضو بالقوات المساعدة يضع حدا لحياته في بئر عميق بتارودانت ﻿

كشفت مصادر متطابقة، أن رجال الوقاية المدنية،انتشلوا عشية اليوم السبت جثة شاب من بئر يتجاوز عمقه 190 مترا، كان يستعمل لضخ المياه للحقول والضيعات المجاورة بتارودانت.

شوف تيفي



كشفت مصادر متطابقة، أن رجال الوقاية المدنية،انتشلوا عشية اليوم السبت جثة شاب من بئر يتجاوز عمقه 190 مترا، كان يستعمل لضخ المياه للحقول والضيعات المجاورة بتارودانت.



ووفق ذات المصادر، فالشاب العشريني يعمل قيد حياته ضمن صفوف القوات المساعدة، بإحدى المناطق المتواجدة شرق المملكة نواحي مدينة أرفود، حيث إختفى منذ يوم أمس الجمعة، ساعات بعد عودته لمنزل الأسرة بإحدى الدواوير النائية بجماعة أهل الرمل بأولاد تايمة إقليم تارودانت.



وأضافت ذات المصادر، أن غياب الضحية عن المنزل مند يوم أمس الجمعة، دفع بعائلته إلى البحث عنه قبل أن تتفاجأ بنعليه يتواجدان بالقرب من أحد الآبار، حيث ثم ربط الاتصال بالوقاية المدنية والسلطة المحلية الذين حلوا بعين المكان.