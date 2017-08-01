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بالفيديو...سيارة تدهس مجموعة من المحتجين بولاية فيرجينيا بأمريكا

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 22:07 بالفيديو...سيارة تدهس مجموعة من المحتجين بولاية فيرجينيا بأمريكا | دولي
بالفيديو...سيارة تدهس مجموعة من المحتجين بولاية فيرجينيا بأمريكا
أقدم مجهول، اليوم السبت، بمدينة فرجينيا الأمريكية على دهس مجموعة من الأشخاص كانوا يتظاهرون في المدينة بواسطة سيارة أصابت العديد من الأشخاص حالة إثنين منهم خطيرة.

شوف تيفي

أقدم مجهول، اليوم السبت، بمدينة فرجينيا الأمريكية على دهس مجموعة من الأشخاص كانوا يتظاهرون في المدينة بواسطة سيارة أصابت العديد من الأشخاص حالة إثنين منهم خطيرة.

وأعلن حاكم ولاية فيرجينيا الأمريكية حالة الطوارئ بعد اشتباكات وتدافُع بين جماعة يمينية متطرفة، وجماعات معارضة لها، في تجمُّع بشارلوتسفيل، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت الشرطة عبر "تويتر": إن شخصين "أُصيبا بجروح خطيرة، ولكن حياتهما غير مهدَّدة، فيما تدفَّق المتظاهرون من القوميين البيض ومحتجين مناوئين لهم، إلى مدينة شارلوتسفيل.
وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعنف الذي شهدته تشارلوتزفيل، وقال على" تويتر": "ينبغي علينا جميعاً الاتحاد والتنديد بكل ما تمثله هذه الكراهية. لا مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا".
ويُتوقع أن يتدفق الآلاف إلى المدينة للمشاركة في تجمُّع "وحِّدوا اليمين"، إضافة إلى متظاهرين مناوئين لهم، بعد ساعات من تظاهر عدد من الأشخاص وهم يحملون الشُعلات في حرم جامعة المدينة الذي يسوده الهدوء عادة.

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امريكا فيرجينيا الدهس العنف شوف تيفي

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