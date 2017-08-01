رسميا...وفاة 28 حاجا في بداية موسم الحج لهذه السنة ﻿

كشفت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن عدد الحجاج القادمين من الخارج هذا العام بلغ حتى نهاية يوم أمس أزيد من 570 ألف حاجا توفي منهم '' 28 ''.

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كشفت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن عدد الحجاج القادمين من الخارج هذا العام بلغ حتى نهاية يوم أمس أزيد من 570 ألف حاجا توفي منهم " 28 ".



وأفادت المديرية العامة للجوازات السعودية في إحصائيتها اليومية أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 810 .566 حاجا ، وعن طريق البر 849 فيما البحر 480 حاجاً، وذلك بزيادة 73 ألف حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة قدرها 5 .14 % .



هذا، وقدّمت وزارة الحج والعمرة السعودية خطتها التنفيذية لموسم حج العام الحالي التي سيتولى تنفيذها أكثر من 95 ألف موظف وموظفة، إلى جانب الخطط المستحدثة التي تمثلت في إطلاق برنامج "كن عوناً" للأعمال التطوعية وتطوير منصة إلكترونية خاصة به ، وتطوير خدمة الارشاد الموحد عبر مراكز الخدمات والإرشاد حول المسجد الحرام، وتخصيص مواقع لمكاتب خدمة الميدانية آلية لمؤسسات الطواف في مشعر منى .