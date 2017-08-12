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هشام بهلول يخرج عن صمته فيما يخص تهديدات طليقته وهذا ما قاله

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 20:57 هشام بهلول يخرج عن صمته فيما يخص تهديدات طليقته وهذا ما قاله | ثقافة و فنون
هشام بهلول يخرج عن صمته فيما يخص تهديدات طليقته وهذا ما قاله
بعد الأقاويل التي راجت حول أسباب طلاقه من زوجته، نشر الممثل هشام بهلول على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة يطلب من خلالها متتبعيه ما إذا يجب عليه الرد على هجوم طليقته له

شوف تيفي

 بعد الأقاويل التي راجت حول أسباب طلاقه من زوجته، نشر الممثل هشام بهلول على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة يطلب من خلالها متتبعيه ما إذا يجب عليه الرد على هجوم طليقته له أوالتزام الصمت.

وجاءت في تدوينة هشام بهلول ما يلي « السلام على من يحب هشام بهلول ويثق في مصداقيته، والسلام على من لم يثق في مصداقيته فيما يروج حول سبب طلاقي.

الكثير منكم يطالبني بتكذيب طليقتي خصوصا بعد تحديها لي بنشر الأوديو -الذي تقول بأنه سيبين للكل بانها المظلومة وبان أمي سبتها بالحمارة والكلبة وانتظرت لأدافع عنها ولما بقيت ساكتا، ارجعت السبة لأمي بان قالت انتي كبيرتهم (كبيرة الحمير والكلاب) وكل هذا بالفندق 500 متر عن الكعبة المقدسة،-، ومن تقريبا ثلاثة ايام ازداد التعاطف معها بعد مشاركتها في مهرجان بالجديدة رقصا وغناءا الله يعاونها، ولو اننا مطلقين.

المطلوب منكم احبتي الجواب بنعم لنشر الفيديو والدفاع عن اسمي كفنان صورته مهمة في المجتمع المغربي، أم لا لنشر الأوديو ونبقى كبير، حسبي الله ونعم الوكيل ».

فيما خلق طلاق الفنان هشام بهلول لزوجته الثانية سميرة مستاري جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الإجتماعي، خصوصا أن زواجهما لم يدم طويلا بعدما عقدا قرانهما في النصف من سنة 2015.

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