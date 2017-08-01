عاجل: حصلها راجلها داخلة لواحد الدار فكازا باش دير الكلة و تكبر المؤخرة وها شنو دار ليها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن زوجا ضبط زوجته الشابة و التي تعاني من النحافة و هي تدخل منزل بمدينة الدار البيضاء مساء يومه السبت، يتواجد فيه عشابا يجري عمليات تكبير المؤخرة بالكُلة.

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" أن زوجا ضبط زوجته الشابة و التي تعاني من النحافة و هي تدخل منزل بمدينة الدار البيضاء مساء يومه السبت، يتواجد فيه عشابا يجري عمليات تكبير المؤخرة بالكُلة.



و بعدما لحقها تم منعه في باب العمارة من طرف مساعدة العشاب التي تشرف على مثل هذه العمليات و بعد صراخه، دخل الزوج بالقوة ليجد زوجته مستلقية و تنتظر دورها.

و مباشرة بعد ذلك جر الزوج زوجته من شعرها أمام أعين المواطنين و اعتدى عليها في الشارع.



و معلوم أن بعض النساء تجرين عمليات في المؤخرة لتكبيرها ،حيث توضع "الكلة" تحتوي على الماء الحارق في المؤخرة بهدف تجميع اللحم في منطقة واحدة .