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عاجل: حصلها راجلها داخلة لواحد الدار فكازا باش دير الكلة و تكبر المؤخرة وها شنو دار ليها

بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 20:31 عاجل: حصلها راجلها داخلة لواحد الدار فكازا باش دير الكلة و تكبر المؤخرة وها شنو دار ليها | حوادث و حقوق
عاجل: حصلها راجلها داخلة لواحد الدار فكازا باش دير الكلة و تكبر المؤخرة وها شنو دار ليها
علمت ''شوف تيفي'' أن زوجا ضبط زوجته الشابة و التي تعاني من النحافة و هي تدخل منزل بمدينة الدار البيضاء مساء يومه السبت، يتواجد فيه عشابا يجري عمليات تكبير المؤخرة بالكُلة.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن زوجا ضبط زوجته الشابة و التي تعاني من النحافة و هي تدخل منزل بمدينة الدار البيضاء مساء يومه السبت، يتواجد فيه عشابا يجري عمليات تكبير المؤخرة بالكُلة.

و بعدما لحقها تم منعه في باب العمارة من طرف مساعدة العشاب التي تشرف على مثل هذه العمليات و بعد صراخه، دخل الزوج بالقوة ليجد زوجته مستلقية و تنتظر دورها.
و مباشرة بعد ذلك جر الزوج زوجته من شعرها أمام أعين المواطنين و اعتدى عليها في الشارع.

و معلوم أن بعض النساء تجرين عمليات في المؤخرة لتكبيرها ،حيث توضع "الكلة" تحتوي على الماء الحارق في المؤخرة بهدف تجميع اللحم في منطقة واحدة .

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